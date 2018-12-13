Після 5-річної перерви Авріл Лавін повернулась на сцену і представила новий кліп: відео

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Авріл Лавін
Авріл Лавін / Instagram/ @avrillavigne

34-річна Авріл Лавін нарешті повернулась до своїх шанувальників після перерви, довжиною в 5 років. Співачка одразу представила нещодавно знятий відеокліп і анонсувала новий альбом.

Фанати канадсько-французької співачки зраділи поверненню своєї улюблениці. А вона, в свою чергу, потішила їх анонсом нового альбому і представленням кліпу на пісню Tell Me It's Over, який Авріл Лавін опублікувала на своєму YouTube-каналі. До слова, музична композиція увійшла до альбому під назвою Head Above Water, реліз якого відбудеться у лютому наступного року.

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Менше, ніж за добу відеоролик на пісню Tell Me It's Over зібрав майже 1,5 мільйона переглядів. У ньому Авріл Лавін розповідає про стосунки зі своїм коханим, які розвиваються дуже бурхливо. Пара свариться і мириться, розпадається і возз’єднується знову. Шанувальники припускають, що співачка недарма обрала таку тему для свого дебютного кліпу після тривалої перерви. У неї за плечима два невдалих шлюби.

Дивитись кліп Авріл Лавін на пісню Tell Me It's Over (відео):

Варто нагадати, близько чотирьох років тому співачці діагностували хворобу Лайма. До слова, це небезпечне інфекційне захворювання, яке було викликано укусом кліща. Вперше за два роки після пережитого Авріл Лавін з'явилась на публіці весною 2018 року. А осінню цього року співачка давала перші інтерв’ю, що стосувались хвороби, в одному з яких сказала, що у неї було враження, ніби вона помирає.

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 канал
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