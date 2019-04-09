Після боротьби із раком Євгенія Власова презентувала ритмічну пісню "Відчуття": відео

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Євгенія Власова презентувала пісню "Відчуття"
Євгенія Власова презентувала пісню "Відчуття" / Instagram / @eygeniavlasova

Українська співачка Євгенія Власова після тривалого лікування від раку повернулась до меломанів. Артистка презентувала ритмічну пісню із назвою "Відчуття".

Символічно пісня з'явилась у мережі на день народження Євгенії Власової, 8 квітня. Таким чином співачка, яка приймала вітання від рідних та зіркових колег, зробила сюрприз для своїх прихильників. 

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Пісня стала чи не найбільш очікуваним треком, адже Євгенія Власова тривалий час боролась з онконедугою та не записувала нових треків. Тому композиція "Відчуття" стала своєрідною заявою зірки про повернення у світ шоу-бізнесу. 

Я дуже сумувала за своїм слухачами. Адже поруч зі мною – найвідданіші і вірні шанувальники! Нарешті можу їх порадувати новою піснею! Дуже рада, що вона вийшла позитивною, і живою, як і сама весна! У моєму житті настає новий творчий етап. І сьогодні, як ніколи, я розумію, як багато мені хочеться сказати зі сцени!
– зізналась Євгенія Власова. 

Артистка стала співавтором пісні "Відчуття". Після презентації треку користувачі мережі засипали роботу Євгенії Власової схвальними відгуками, що свідчить про успіх пісні. 

Нова пісня Євгенії Власової "Відчуття": слухайте аудіо

У 2017 році Євгенія Власова перенесла 4 складні операції. Зірка понад 9 років боролась із раком та через наслідки хірургічного втручання і хіміотерапії потрапила в реанімацію. Тоді лікарі не давали жодних прогнозів. Після 2 тижнів лікування Євгенія Власова таки зуміла вийти з вкрай складного стану, а тепер повністю повернулась до звичного життя. 

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Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: LifeStyle 24
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