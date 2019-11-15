Після концерту Ірини Білик в Харкові люди звернулись до поліції: деталі скандалу

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Ірина Білик потрапила до скандалу / Instagram / @iribilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик потрапила до скандальної ситуації. Після її виступу в Харкові, який відбувся 12 листопада, меломани звернулись зі скаргою до правоохоронців.

Як виявилось, сотні українців очікували на приїзд Ірини Білик у Харків. За словами потерпілих, концерт був анонсований як грандіозний сольний виступ артистки, тому вони із задоволенням придбали квитки, вартість яких сягала тисячі гривень. Проте людям довелось слухати композиції у виконанні дітей і всього три пісні поп-діви. Одразу після концерту прихильники Ірини Білик звернулись до правоохоронців з проханням допомогти повернути їхні кошти.

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На скандальні скарги відреагувала сама артистка. На інстаграм-сторінці вона розмістила допис, у якому пояснила ситуацію. За словами Ірини Білик, вона не брала участі в цій шахрайській схемі та виконала домовленість із організаторами виступу. 

Пишу ці рядки, бо мені прикро за вас! Прикро, що організатор мого виступу в Харкові так нахабно і жадібно обдурив улюблену і шановану мною аудиторію! Мій виступ в Харкові був чітко регламентований з організатором, тобто наші домовленості обмежувалися трьома піснями. Ні про який сольний концерт мови не було і домовленостей теж, що я і моя команда сміливо можемо підтвердити,
– зазначила Ірина Білик. 

Артистка не приховувала свого обурення через скандальну ситуацію та зізналась, що ледь тримається, щоб не оприлюднити імена тих, хто обманув її прихильників. Ірина Білик звернулась до прихильників із розумінням віднестись до інциденту та анонсувала турне, де буде виступати із сольними концертами.

"Я в гніві і забула коли в останній раз була так засмучена... Я хочу побажати вам усім, вашим близьким і рідним ніколи в своєму житті не зустрічати таких жадібних до наживи людей. Попереду у мене грандіозний тур і там, обіцяю, ми з вами відірвемося по повній!" – додала Ірина Білик.

Це не вперше прихильники звертаються до поліції після виступів своїх кумирів. Так, у вересні 2019 року прихильники засумнівались, що перед ними виступав справжній соліст гурту "Ляпис-98" Сергій Міхалок. Тому вони, не гаючи часу, викликали поліцію на концерт. Однак білоруський артист показав документи та довів, що він не шахрай. А людям Сергій Міхалок пояснив, що через схуднення його часто не впізнають. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Скандал Ірина Білик
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