Після Різдва: Анджеліна Джолі зводила дітей на сніданок у Лос-Анджелесі – фото

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Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / www.gettyimages.com

Знаменита голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка з'ясувала всі питання щодо опіки з батьком своїх дітей Бредом Піттом після двох років їхньої боротьби, почала більше часу приділяти своїм дітям. До прикладу, днями зірка вийшла на сніданок з чотирма нащадками в кафе Лос-Анджелеса і виглядала дуже щасливою та не приховувала усмішки.

Про це пише видання Daily Mail.

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Наступного дня після католицького Різдва Анджеліна Джолі вирушила зі своїми дітьми – 10-річними Ноксом і Вів'єн, 12-річною Шайло і 13-річною Захарою – на сніданок в одне з кафе. Старших дітей 15-річного Пакса і 17-річного Меддокса з ними тоді не було. Папараці спіймали сім'ю, коли вони прямували до машини.

Для виходу акторка одягнула чорні обтислі штани та вільну білу сорочку. Теплий чорний кардиган та балетки у тон доповнили casual-аутфіт Джолі.

Анджеліна Джолі з дітьми
Анджеліна Джолі з дітьми / BackGrid / DailyMail

Анджеліна Джолі з дітьми
Анджеліна Джолі з дітьми / BackGrid / DailyMail

Анджеліна Джолі з дітьми
Анджеліна Джолі з дітьми / BackGrid / DailyMail

Анджеліна Джолі з дітьми
Анджеліна Джолі з дітьми / BackGrid / DailyMail

Нагадаємо, зіркове подружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта вирішили розлучитись ще в 2016 році. Близько двох років пара вирішувала судові питання, зокрема, подружжя ділила опіку над 6 дітьми – 16-річним Меддоксом, 14-річним Паксом, 13-річною Захарою, 12-річною Шайло і 9-річними близнюками Вів'єн і Ноксом. Старший син Меддокс уже раніше заявив, що хоче жити з батьком. Згодом Джолі зобов'язана дозволити Пітту бачитися з нащадками через день. Крім того Бред побоюється, що від цієї боротьби діти можуть отримати психологічну травму.

Теги: Діти і неповнолітні LifeStyle Анджеліна Джолі Зіркові мами Голлівуд
Джерело: 24 канал
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