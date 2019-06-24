Після розлучення з Іриною Шейк: Бредлі Купер готується виступити з Гагою на відомому фестивалі

Знаменитий актор і співак Бредлі Купер складе компанію епатажній виконавиці Леді Газі, з якою вони зіграли головні ролі у фільмі "Народженя зірки", на відомому фестивалі Glastonbury. Що цікаво, вони вперше виступлять дуетом після розлучення Бредлі Купера з Іриною Шейк.

Після церемонії нагородження Оскар-2019 фанати активно обговорювали "хімію" між Бредлі Купером та Леді Гагою, а пізніше ймовірне розставання актора з відомою моделлю Іриною Шейк. А вже в червні чутки офіційно підтвердилися – зірки розірвали стосунки.

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Прихильники підозрюють, що пряме відношення до розлучення Шейк і Купера має Леді Гага. А вони у свою чергу продовжують підігрівати ці чутки. Як повідомляє GossipCop, наприкінці червня Купер і Гага виступлять дуетом на музичному фестивалі Glastonbury.

Вперше після його розриву з Іриною Шейк, а також після розставання Леді Гаги з її нареченим, вони заспівають культову пісню Shallow. Шанувальники мріють побачити їхній виступ, аби побачити, чи демонструватимуть зірки такі ж самі емоції, як на сцені Оскару.