Після розставання з Купером: два виходи Ірини Шейк у casual стилі – фото

Днями всі ЗМІ вибухнули сенсаційною новиною про те, що одна з найкрасивіших голлівудських пар – Бредлі Купер та Ірина Шейк – розійшлися. А протягом останнього часу російську супермодель папараці дедалі частіше фотографували наодинці – у повсякденному житті та публічних заходах (до прикладу, соло-вихід Шейк на Met Gala-2019).

Ірина вкотре потрапила в об'єктиви фотографів вже після офіційних підтверджень про те, що Шейк та Купер розірвали стосунки.

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Для виходу у салон краси в Лос-Анджелесі 6 червня Ірина з'явилася на вулицях у чорному total look. Модель приміряла довгий джемпер та плісировану спідницю. Під час масажу та педикюру знаменитість постійно сиділа з телефоном.



Ірина Шейк / Getty Images



Ірина Шейк / Getty Images

Після цього Ірину Шейк помітили з великою валізою в руках. На моделі був одягнений трендовий over-size "комбінезон пілота" нюдового кольору, який вона доповнила масивними чорними черевиками та сонцезахисними окулярами.

Як повідомляє видання Daily Mail, супермодель покинула особняк в Pacific Palisades, де вона жила з актором, і відправилася в аеропорт.



Ірина Шейк / Getty Images



Ірина Шейк / Getty Images

Що відомо про розставання Ірини Шейк і Бредлі Купера?Зірки закрутили роман ще у 2015 році. За 2 роки після цього в Ірини Шейк та Бредлі Купера народилась єдина донька, яку вони назвали Леєю. Вперше про розлад між Іриною і Бредлі заговорили після виступу актора зі своєю колегою Леді Гагою по фільму "Народження зірки", що відбувся на церемонії нагородження Оскар-2019. Під час виконання пісні Shallow всі глядачі помітили так звану "хімію".



Згодом видання Page Six писало, що шлюб актора і моделі тримається на волосинці і вони на межі розлучення. "Вони намагаються помиритися заради своєї дочки. Але насправді все погано. Ніхто не щасливий. Відносини висять на волосинці", – заявив інсайдер. Після тривожної новини про переїзд Ірини Шейк та її доньки Леї до власного маєтку у ЗМІ з'явилось офіційне підтвердження про розрив у стосунках моделі та актора Бредлі Купера. Наразі голлівудська пара живе окремо, а юристи узгоджують питання про опіку над їхньою спільною донькою Леєю.