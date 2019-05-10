Після складних операцій зірка "Американської сімейки" Сара Хайланд народила близнят: перше фото

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Зірка "Американської сімейки" Сара Хайланд вперше стала мамою
Зірка "Американської сімейки" Сара Хайланд вперше стала мамою / lostfilm.info

Після пережитих складних операцій та пересадки нирки 28-річна акторка Сара Хайланд стала мамою. Зірка популярного серіалу "Американська сімейка" народила двох близнят.

Радісною новиною голлівудська знаменитість поділилась на своїй сторінці в Instagram. До допису новоспечена матуся Сара Хайланд додала зворушливе фото, на якому видно чарівних немовлят, які дрімають на руках в акторки. Знімок зірка зробила у своїй палаті після пологів. 

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"Подвійне задоволення плюс подвійне задоволення дорівнює подвійні діти", – з гумором написала вона. 

Як відомо, Сара Хайланд розпочала свою кар'єру ще в шкільному віці. Тоді акторка успішно поєднувала навчання з першою роботою та мріяла повторити успіх своїх батьків – Меліси Канадей і Едварда Джеймса Хайланда. І їй це вдалось: Сара знялась у популярному серіалі "Американська сімейка", у фільмах "Удар блискавки", "Академія вампірів", "Дуже страшне кіно 5" та десятках інших. 

Коли зірці було всього 9 років, лікарі виявили у неї проблеми з нирками. Згодом акторка зізналась, що бореться із дисплазією нирок. У 2012 році вона перенесла першу трансплантацію. Донором для Сари Хайланд став її батько. Однак орган не приживався, а у травні 2017 року його видалили, що погіршило емоційний стан зірки. 

Я все життя відчувала себе тягарем, кимось, про кого постійно треба дбати, за ким треба доглядати, тому що у мене завжди були проблеми зі здоров'ям. І це почуття робить тебе абсолютно безпорадним. Це дуже важко,
–  розповідала вона. 

Вже за рік Сара Хайланд пережила другу трансплантацію. Відтак жоден із лікарів не брався обіцяти, що акторка зможе колись народити дитину. Проте їй це вдалось: спільно із бойфрендом Веллсом Адамсом вона буде виховувати чарівних близнят, імена яких поки тримає в секреті. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Зіркові мами Зіркові діти
Джерело: LifeStyle 24
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