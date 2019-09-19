Після вечора в барі: Меган Маркл і принц Гаррі прибули до Риму

Подружжя герцогів Сассекських очікують насичені та веселі вихідні в столиці Італії. Меган Маркл і принц Гаррі прилетіли до Риму на святкування весілля спільних друзів, завдяки яким, ймовірно, познайомилися самі.

Напередодні Меган Маркл і принц Гаррі були помічені в одному з лондонських пабів, а вже сьогодні, 19 травня, їх помітили у столиці Італії. Як повідомляє іноземне видання Hello, королівська пара прибула до Риму на весілля подруги герцогині Сассекської.

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У суботу, 21 вересня відома американська модельєрка Misha Nonoo виходить заміж на бізнесмена та мільйонера Майкла Хесса. У Римі заплановане пишне святкування, на яке запросили чимало зіркових друзів. Очевидно, що королівська сім'я також потрапила до списку.

Як зазначають королівські експерти, Misha Nonoo могла бути однією з тих персон, які посприяли знайомству Меган Маркл і принца Гаррі, адже колишній чоловік модельєрки Олександр Гілкес був близьким другом внука Єлизавети ІІ, а вона тісно спілкувалася з голлівудською акторкою. Міша та Олександр розлучилися у 2017 році, незадовго після знайомства їхніх друзів.



Меган Маркл і Misha Nonoo / Іноземне видання Hello