Пісня переможця Євробачення-2019 – Дункана Лоренса "Arcade": текст і переклад
Переможцем Євробачення-2019 став учасник від Нідерландів Дункан Лоренс. За результатами голосування журі та телеглядачів співак отримав 492 балів. Артист підкорив усю Європу з піснею "Arcade".
Глядачі та журі під час фіналу Євробачення-2019 оцінили виступ Дункана Лоренса у 492 балів (231 від журі кожної з країн та 231 від телеглядачів).
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Пісня переможця Євробачення-2019 Дункана Лоренса "Arcade": текст
Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
A broken heart is all that's left
I'm still fixing all the cracks
Lost a couple of pieces when
I carried it, carried it, carried it home
I'm afraid of all I am
My mind feels like a foreign land
Silence ringing inside my head
Please, carry me, carry me, carry me home
I spent all of the love I've saved
We were always a losing game
Small-town boy in a big arcade
I got addicted to a losing game
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Ooh, ooh
All I know, all I know
Loving you is a losing game
How many pennies in the slot?
Giving us up didn't take a lot
I saw the end 'fore it begun
Still I carried, I carried, I carry on
Ooh, ooh
All I know, all I know
Loving you is a losing game
Ooh, ooh
All I know, all I know
Loving you is a losing game
I don't need your games, game over
Get me off this rollercoaster
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Ooh, ooh
All I know, all I know
Loving you is a losing game
Ooh, ooh
All I know, all I know
Loving you is a losing game
Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
Пісня переможця Євробачення-2019 Дункана Лоренса "Arcade": переклад
Розбите серце – все, що у мене залишилося,
І я все намагаюся зібрати його осколки,
Але пару шматочків я втратив,
Поки волочив його додому.
Я боюся самого себе,
В голові зовсім незнайомі мені думки,
А тиша б'є молотом в голові,
Прошу, відвези мене, відвези мене додому.
Я подарував тобі всю любов, що зберіг,
Але наша гра заздалегідь була приречена на провал.
Хлопчина з маленького містечка в великій грі,
Але я захопився цієї безнадійної грою.
Ууу, ууу,
Тепер я розумію,
Що любити тебе – це безнадійна гра.
Скільки монеток потрібно покласти в слот?
Щоб нас розлучити, багато не знадобилося.
Я передбачав кінець раніше, ніж все почалося,
Але я продовжував йти, йти вперед.
Я подарував тобі всю любов, що зберіг,
Але наша гра заздалегідь була приречена на провал.
Хлопчина з маленького містечка в великій грі,
Але я захопився цієї безнадійної грою.
Ууу, ууу,
Тепер я розумію,
Що любити тебе – це безнадійна гра.
Більше не хочу грати в твої ігри, гра закінчена,
Я хочу злізти з цих американських гірок.
Більше не хочу грати в твої ігри, гра закінчена,
Я хочу злізти з цих американських гірок.
Я подарував тобі всю любов, що зберіг,
Але наша гра заздалегідь була приречена на провал.
Хлопчина з маленького містечка в великій грі,
Але я захопився цієї безнадійної грою.
Ууу, ууу,
Тепер я розумію,
Що любити тебе – це безнадійна гра.
Виступ переможця Євробачення-2019 Duncan Laurence – Arcade: відео
Фінал Євробачення-2019 відбувся у Тель-Авіві 18 травня. За перемогу у фіналі змагалися 26 виконавців. Перша десятка фіналістів визначилася 14 травня, друга – під час другого півфіналу, 16 травня. Шестірку фіналістів, які боролися за перемогу, замикали країни-засновники Євробачення та країна-господар.
До слова, букмекери прогнозували перемогу Нідерландам, країну якого представляв виконавець Дункан Лоренс з піснею Arcade. Друге місце в списках переможців очолила представниця Австралії Кейт Міллер-Хейдке з піснею Zero Gravity. Трійку лідерів закріпив представник Швеції – Джон Лундвік з піснею Too Late for Love. На четвертому місці розміщувався учасник від Швейцарії Лука Хенні із запальною піснею She Got Me.
Фінал Євробачення-2019: результати голосування