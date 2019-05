Переможцем Євробачення-2019 став учасник від Нідерландів Дункан Лоренс. За результатами голосування журі та телеглядачів співак отримав 492 балів. Артист підкорив усю Європу з піснею "Arcade".

Глядачі та журі під час фіналу Євробачення-2019 оцінили виступ Дункана Лоренса у 492 балів (231 від журі кожної з країн та 231 від телеглядачів).

Читайте також: Дункан Лоренс переміг на Євробаченні-2019: фото і відео виступу​

Пісня переможця Євробачення-2019 Дункана Лоренса "Arcade": текст

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

A broken heart is all that's left

I'm still fixing all the cracks

Lost a couple of pieces when

I carried it, carried it, carried it home

I'm afraid of all I am

My mind feels like a foreign land

Silence ringing inside my head

Please, carry me, carry me, carry me home

I spent all of the love I've saved

We were always a losing game

Small-town boy in a big arcade

I got addicted to a losing game

Читайте також: Представник Нідерландів переміг на Євробаченні-2019: що відомо про Дункана Лоренса

Ooh, ooh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

How many pennies in the slot?

Giving us up didn't take a lot

I saw the end 'fore it begun

Still I carried, I carried, I carry on

Ooh, ooh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

Ooh, ooh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

I don't need your games, game over

Get me off this rollercoaster

Читайте також: Євробачення-2019: онлайн-трансляція фіналу

Ooh, ooh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

Ooh, ooh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Пісня переможця Євробачення-2019 Дункана Лоренса "Arcade": переклад

Розбите серце – все, що у мене залишилося,

І я все намагаюся зібрати його осколки,

Але пару шматочків я втратив,

Поки волочив його додому.

Я боюся самого себе,

В голові зовсім незнайомі мені думки,

А тиша б'є молотом в голові,

Прошу, відвези мене, відвези мене додому.

Я подарував тобі всю любов, що зберіг,

Але наша гра заздалегідь була приречена на провал.

Хлопчина з маленького містечка в великій грі,

Але я захопився цієї безнадійної грою.



Ууу, ууу,

Тепер я розумію,

Що любити тебе – це безнадійна гра.

Скільки монеток потрібно покласти в слот?

Щоб нас розлучити, багато не знадобилося.

Я передбачав кінець раніше, ніж все почалося,

Але я продовжував йти, йти вперед.

Я подарував тобі всю любов, що зберіг,

Але наша гра заздалегідь була приречена на провал.

Хлопчина з маленького містечка в великій грі,

Але я захопився цієї безнадійної грою.

Ууу, ууу,

Тепер я розумію,

Що любити тебе – це безнадійна гра.

Більше не хочу грати в твої ігри, гра закінчена,

Я хочу злізти з цих американських гірок.

Більше не хочу грати в твої ігри, гра закінчена,

Я хочу злізти з цих американських гірок.

Я подарував тобі всю любов, що зберіг,

Але наша гра заздалегідь була приречена на провал.

Хлопчина з маленького містечка в великій грі,

Але я захопився цієї безнадійної грою.



Ууу, ууу,

Тепер я розумію,

Що любити тебе – це безнадійна гра.

Виступ переможця Євробачення-2019 Duncan Laurence – Arcade​: відео

Фінал Євробачення-2019 відбувся у Тель-Авіві 18 травня. За перемогу у фіналі змагалися 26 виконавців. Перша десятка фіналістів визначилася 14 травня, друга – під час другого півфіналу, 16 травня. Шестірку фіналістів, які боролися за перемогу, замикали країни-засновники Євробачення та країна-господар.

До слова, букмекери прогнозували перемогу Нідерландам, країну якого представляв виконавець Дункан Лоренс з піснею Arcade. Друге місце в списках переможців очолила представниця Австралії Кейт Міллер-Хейдке з піснею Zero Gravity. Трійку лідерів закріпив представник Швеції – Джон Лундвік з піснею Too Late for Love. На четвертому місці розміщувався учасник від Швейцарії Лука Хенні із запальною піснею She Got Me.

Фінал Євробачення-2019: результати голосування