Пісня в обмін на лайки: від фанатів залежить доля нового альбому Джастіна Бібера

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Співак Джастін Бібер
Співак Джастін Бібер / Instagram / @justinbieber

Канадський музикант Джастін Бібер запустив челендж у своєму інстаграмі. До Різдва він оприлюднить новий альбом, якщо відчує підтримку та любов прихильників.

Знаменитий американський співак в березні цього року заявив, що йде зі сцени через депресію та внутрішні проблеми. Через активні гастролі вже з підліткового віку він відчуває спустошення та брак енергії. Тоді Джастін Бібер пообіцяв повернутися з новим альбомом, але не анонсував дату його виходу. 

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Днями 25-річний співак опублікував провокативний допис у своєму інстаграмі. Джастін Бібер оголосив, що випустить новий альбом за умови, якщо цей допис набере 20 мільйонів вподобань. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

Знаменитий музикант просить своїх шанувальників поширювати допис у сторіс та бути активними. Він повинен бачити їхню цікавість. 

Я майже закінчую його, але ваша підтримка може пришвидшити процес, 
– зазначив співак у підписі. 

Наразі допис набрав близько 11 мільйонів лайків та понад 140 тисяч схвальних коментарів від вірних фанатів, які з нетерпінням чекають на музичний реліз. Серед тих, хто в коментарях підтримує продовження кар'єри Джастіна Бібера, американський актор Патрік Шварценеггер, DJ Khaled, французька співачка Priscilla. 

Нагадаємо, що останній альбом Purpose співак випустив 2015 року. Після того він співав в дуеті з Едом Шираном – "I Don't Care" та розповів про стосунки з Селеною Гомес у синглі "Friends". 

blog_ava
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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Музика Джастін Бібер
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