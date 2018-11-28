Пісня вже є, – співачка Tayanna може взяти участь в Нацвідборі до Євробачення 2019

Українська співачка Tayanna, яка два роки поспіль намагалась вибороти шанс представляти Україну на престижному конкурсі "Євробачення", розповіла, чи буде вона брати участь у Нацвідборі.

Раніше зірка жартома зізналась, що її участь у шоу залежить від Андрія Данилка. За словами Tayanna, після Нацвідбору до "Євробачення 2018" саме цей зірковий суддя заявив, що якби його не було в суддівському кріслі, артистка поїхала б на міжнародний конкурс. Відтак тільки від харизматичного Андрія Данилка залежить її участь у Нацвідборі.

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Наразі до першого етапу "Євробачення 2019" залишається все менше часу, тому всіх прихильників цікавить, чи буде Tayanna боротись за перемогу у відборі. Співачка поки не дає ствердної відповіді, однак зізнається, що вже готує пісню до запису.

Ми з командою поки не вирішили однозначно, чи будемо брати участь. Але скажу вам так: пісня вже є, залишилося її записати. Якщо після запису і прослуховування ми скажемо "вау" і будемо задоволені результатом, тоді і приймемо остаточне рішення,

– зізналась Tayanna журналістам каналу "Україна".

Нагадаємо, у 2018 році міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2018 пройшов у португальському Лісабоні. За підсумками фіналу, перемогу здобула Нетта Барзілай з Ізраїлю. Співак MELOVIN, який представляв Україну, посів 17 місце.