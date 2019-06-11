Пітеру Дінклейджу – 50: біографія зіркового актора

Відверто кажучи, Пітер Дінклейдж один із найбільш затребуваних акторів сьогодення. Проте слава прийшла до нього не одразу. У різних інтерв'ю, свого часу, актор розповідав, що неодноразово відмовлявся від багатьох пропозицій, адже вони просто були принизливими.

Пітер Дінклейдж народився в Моррістауні, а це штат Нью-Джерсі. Його батько Джон Карл був страховим агентом, а мати Діана працювала вчителькою музики в початковій школі.

Читайте також: Сльози та розчарування: як актори "Гри престолів" реагували на сценарій фінального сезону

Вік: 50 років

Ріст: 135 сантиметрів

Вага: 35 кілограмів

Біографія та фільмографія

Справжній прорив та всесвітня популярність прийшли до актора після виходу на екрани в 2003 році драми "Станційний доглядач", в якій Дінклейдж отримав головну роль Фінбара Макбрайда. За цю роль Пітер номінований на 9 кінопремій і отримав приз на фестивалі в Оренсі, премію кінокритиків Нью-Йорка, а також головний приз кінопремії "Супутник".



Пітер Дінклейдж дуже довго відмовлявся від ролей, через те, що вони відверто знущались над його зростом

Після цього успіху актор знімається в мелодрамі "Маленькі пальчики" з Кейт Бекінсейл і Меттью Макконахі. У фільмі згадується тема ахондроплазії (спадкове захворювання, що веде до карликовості), через яку головний герой відмовляється від дитини. У пригодницькому фентезі "Хроніки Нарнії: Принц Каспіан" Пітер виконує другорядну роль, що так само показує його особливість.

Гра престолів

Новий виток популярності очікував Пітер Дінклейдж після виходу на телеекрани культового драматичного серіалу "Гра престолів", екранізації бестселерів Джорджа Мартіна. За роль Тіріона Ланністера актор отримав "Золотий глобус" і три премії "Еммі".



Популярнішим за Тіріона була лише Серсея Ланністер

Щорічно він номінувався на найкращу чоловічу роль другого плану. З усіх героїв картини за популярністю артист поступається тільки екранній сестрі Ліні Хіді, що зіграла Серсею Ланністер.

Особисте життя

У 2005-му році Пітер Дінклейдж одружився із театральною режисеркою Ерікою Шмідт. Дружина Дінклейджа – звичного зросту, але вона абсолютно не комплексує поруч з чоловіком.

У кінці 2011-го року у пари народилась донька Зеліг, і наразі це всі деталі, що відомі про родину. Пітер також дотримується суворої вегетаріанської дієти і з 16-ти років зовсім не вживає м'яса.