Півфінал Нацвідбору до Євробачення-2019: хто є вашим фаворитом – опитування

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Нацвідбір до Євробачення-2019: перший півфінал
Нацвідбір до Євробачення-2019: перший півфінал / eurovision.ua

У суботу, 9 лютого, в Україні стартує грандіозне шоу – Нацвідбір до Євробачення-2019. Восьмеро талановитих вокалістів презентуватимуть свої пісні та поборються за можливість представляти Україну в наступному етапі музичного конкурсу.

Чимало меломанів затамували подих в очікуванні найграндіознішого шоу року – Нацвідбору до Євробачення-2019. Шляхом голосування експертного журі та глядачів визначиться ім'я співака, який поїде до Ізраїлю на престижне міжнародне шоу. 

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Наразі ж в Україні стартує перший півфінал. Свої композиції представлять The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, Maruv, Brunettes Shoot Blondes та BAHROMA. Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, за кого із талановитих вокалістів ви вболіваєте. 

 

 

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Теги: LifeStyle Євробачення 2019 Музика Опитування 24
Джерело: 24 Канал
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