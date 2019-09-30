Плачу від щастя, коли бачу дитину, – Санта Дімопулос відверто розповіла про материнство

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Санта Дімопулос розповіла про материнство
Санта Дімопулос розповіла про материнство / hyser.com.ua

Модель та колишня солістка гурту "ВІА гра" Санта Дімопулос, яка вдруге стала мамою, відверто розповіла про те, що вона відчуває та як зі всім справляється.

Зірка народила дочку 14 вересня 2019 року в одному з пологових будинків у Монако. Дімопулос відмовилася народжувати в Україні, через негативний досвід пологів з першою дитиною. Колишня співачка щодо свого материнства зробила відповідний пост в Instagram.

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За її словами, вона відмовилася від послуг няні. Це було її рішення, про яке вона ще ні разу не пожаліла. У неї є помічниця, яка прибирає і готує, а вона тим часом насолоджується часом з донечкою.

Санта каже, що дівчинка дуже спокійна і капризує лише тоді, коли хоче їсти. Зростає новонароджена дівчинка повністю на грудному вигодовуванні.

Я перебуваю в процесі гормональної перебудови і плачу кілька разів на добу – від щастя, коли дивлюся на дитину. Плачу від фільму, від смутку, що чоловік їде. І це нормально,
– ділиться відчуттям колишня виконавиця.

Дімопулос зізналася, що відчуває себе Шивою з 4 руками. Вона може одночасно годувати дитину, зціджувати молоко, дивитися фільм, пити воду чи листуватися в телефоні. Не забуває 32-річна зірка і про свою фігуру. За її словами, після вагітності їй потрібно схуднути на 14 кілограмів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня нам 2 недельки ⠀ Отвечаю на самые часто задаваемые вопросы: ⠀ • У нас нет няни. Это было моё решение и я ни капли об этом не жалею. Есть помощница, которая убирает и готовит, а я наслаждаюсь временем с моей принцессой И эту связь между нами невозможно описать словами. Говорят, младенцы ничего не понимают. Но я точно знаю, когда мы смотрим друг на друга, когда я разговариваю с ней, она всё чувствует и знает! ⠀ • Малышка изящная, спокойная и умиротворенная, хнычет только когда голодная:) ⠀ • Полностью на грудном вскармливании. Прикладываю по желанию, обычно раз в 3 часа. ⠀ • Я нахожусь в процессе гормональной перестройки, а значит, я плачу несколько раз в сутки – от счастья, глядя на ребёнка; после фильма; от грусти, что муж уезжает и т.д. И это нормально) ⠀ • Я чувствую себя Шивой с 4 руками – я могу одновременно кормить малышку, сцеживаться, смотреть фильм, пить воду или писать смс ⠀ • Вес 4300; рост 54; глаза – самые красивые и глубокие, сине-голубые; волосы – русые. ⠀ • Мне осталось сбросить 14 кг ? Photo by @moi_sofism ️

Допис, поширений ????? ️ ????????? (@santadimopulos)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові діти Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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