Плачу від щастя, коли бачу дитину, – Санта Дімопулос відверто розповіла про материнство

Модель та колишня солістка гурту "ВІА гра" Санта Дімопулос, яка вдруге стала мамою, відверто розповіла про те, що вона відчуває та як зі всім справляється.

Зірка народила дочку 14 вересня 2019 року в одному з пологових будинків у Монако. Дімопулос відмовилася народжувати в Україні, через негативний досвід пологів з першою дитиною. Колишня співачка щодо свого материнства зробила відповідний пост в Instagram.

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За її словами, вона відмовилася від послуг няні. Це було її рішення, про яке вона ще ні разу не пожаліла. У неї є помічниця, яка прибирає і готує, а вона тим часом насолоджується часом з донечкою.

Санта каже, що дівчинка дуже спокійна і капризує лише тоді, коли хоче їсти. Зростає новонароджена дівчинка повністю на грудному вигодовуванні.

Я перебуваю в процесі гормональної перебудови і плачу кілька разів на добу – від щастя, коли дивлюся на дитину. Плачу від фільму, від смутку, що чоловік їде. І це нормально,

– ділиться відчуттям колишня виконавиця.

Дімопулос зізналася, що відчуває себе Шивою з 4 руками. Вона може одночасно годувати дитину, зціджувати молоко, дивитися фільм, пити воду чи листуватися в телефоні. Не забуває 32-річна зірка і про свою фігуру. За її словами, після вагітності їй потрібно схуднути на 14 кілограмів.