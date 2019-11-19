Племінник Меган Маркл публічно оголився: у мережі з'явилися скандальні фото 18+

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Родичі Меган Маркл вкотре підривають її репутацію / www.gettyimages.com

Родичі дружини принца Гаррі Меган Маркл вкотре шокують скандальними витівками! Цього разу підриває репутацію герцогині Сассекської її племінник Томас Дулі-Маркл – старший син 53-річного зведеного брата Меган Томаса Маркла-молодшого і його колишньої дружини Трейсі Дулі.

На просторах інтернету з'явилися скандальні фото родича Меган Маркл, які були зроблені в Лос-Анджелесі. Про це пише видання Daily Mail

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З червоним обличчям, оголений на передньому сидінні своєї вантажівки з недопалком у руках – саме таким постав на фото Томас Дулі-Маркл. 28-річний хлопець був, найімовірніше, під дією наркотиків.

Журналісти таблоїду Daily Mail повідомляють, що племінник Меган Маркл почав приймати наркотичні речовини після розлучення минулого грудня після 10 років шлюбу зі своїм партнером, чоловіком Мартіном Сепетою.

Колишній коханець Томаса повідомив виданню про те, що Дулі-Марклу може загрожувати смерть від передозування наркотиків і він попросив його звернутися по медичну допомогу.


Томас Дулі-Маркл / www.JohnChapple.com / Daily Mail


Томас Дулі-Маркл / www.JohnChapple.com / Daily Mail

Раніше племінник Меган Маркл був затриманий поліцією, коли він у оголеному вигляді бродив навколо Голлівудського бульвару в Лос-Анджелесі.


Томас Дулі-Маркл / TMZ / BackGrid / Daily Mail

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини США Меган Маркл
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