Племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер прикрасила обкладинку модного журналу: ефектне фото

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Кітті Спенсер
Кітті Спенсер / Instagram / @kitty.spencer

Відома англійська модель, племінниця легендарної принцеси Діани, постала на серпневій обкладинці журналу Town & Country. 28-річна Леді Кітті Спенсер зачарувала прихильників своїм поглядом і ефектним образом, який для неї підібрала команда.

Традиційно перші обкладинки свіжих номерів журналів з'являються на офіційних Instagram-сторінках глянців. Так, представники глянцю Town & Country представили ефектну лицеву сторінку нового випуску з Кітті Спенсер у четвер, 1 серпня.

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Племінниці принцеси Діани у свою чергу поділилася портретом на обкладинці британського журналу у своєму акаунті. Однак вона віддала перевагу "чистому" знімкові, на якому красувалося лише лого глянцю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kitty Spencer (@kitty.spencer)

Перед об'єктивом фотографа Леді Кітті Спенсер позувала у масивних аксесуарах, які, до слова, є основною деталлю кожної її зйомки та виходу перед публікою. Ще б пак! 28-річна модель є обличчям відомої ювелірної марки Bulgari. Аксесуари, які виробляє цей бренд, гріх приховувати, тим паче, коли ти амбасадор бренду.

Широкий і чіткий погляд Кітті Спенсер був направлений прямо в камеру. У вухах виблискували масивні довгасті сережки з камінням бузкового кольору, а на шиї красувалося намисто з тієї ж колекції.

Кітті Спенсер
Кітті Спенсер / Instagram / @kitty.spencer

Кітті спенсер
Кітті Спенсер / Фото Town & Country

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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