Племінниця Єлизавети ІІ Давіна Віндзор розлучилася після 14 років шлюбу: деталі

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Давіна Віндзор і Гері Льюїс
Давіна Віндзор і Гері Льюїс / www.hellomagazine.com

41-річна Давіна Віндзор та 48-річний Гері Льюїс розірвали шлюб після 14 років спільного життя. Причини розлучення королівської сім'ї поки що не розголошують, однак інформацію щодо розставання Кенсінгтонський палац підтвердив.

Донька двоюрідного брата королеви Єлизавети ІІ Давіна Віндзор одружилася з уродженцем Нової Зеландії Гері Льюїсом у 2004 році. Однак їхній шлюб протривав лише 14 років. Про розлучення 30-ї спадкоємиці на трон повідомляє іноземне видання Hello.

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Як зазначено в джерелі, Кенсінгтонський палац підтвердив інформацію, додавши, що документи шлюборозлучного процесу були оформлені ще у 2018 році. За 14 років спільного життя Давіна Віндзор та індієць новозеландського племені Маорі народили двох дітей, які, згідно з даними іноземного видання, проживають з Леді Давіною у Лондоні.

Весілля племінниці Жлизавети ІІ
Давіна Віндзор і Гері Льюїс / Hello.com

Що відомо про стосунки Давіни Віндзор і Гері Льюїса? Їхній роман спалахнув у 2000 році і був найбільш обговорюваним на той час. І це не дивно. Адже правнучка короля Георга V закохалася в звичайного робочого з найбіднішого кварталу Нової Зеландії, який працював у них на садах, будівництвах і стриг овець. До цього всього у нього ще й був син від минулих стосунків.

Однак кохання перемогло всі осуди і у 2004 році Давіна та Гері одружилися. Церемонія їхнього весілля була доволі скромною згідно з королівськими мірками. Вони дали обітниця один одному в приватній капличці на території Кенсінгтонського палацу. Через шість років після весілля на світ з’явилася донька Сенна, а ще через два – син Тані Макута.

 
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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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