Плюс 15 кілограмів на карантині: супермодель Тайра Бенкс розповіла про свій раціон

46-річна американська супермодель розповіла про наслідки самоізоляції. Тайра Бенкс зізналася, що під час карантину не відмовляє собі в гастрономічному задоволенні, що позначилося на її формах. Зірка набрала 15 кілограмів та розповіла про свій раціон.

Знаменита модель та ведуча "Топ-модель по-американськи" опинилася у вимушеній самоізоляції через пандемію коронавірусу. Проте у той час, як знамениті колеги одне за одним мотивують до занять спортом вдома та правильного харчування, Тайра Бенкс лише набирає кілограми.

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На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала відео для Harper's Bazaar, яким оголосила про суттєві зміни у фігурі. Тайра Бенкс за час карантину погладшала на 15 кілограмів. Вона зауважила, що аж ніяк не соромиться таких форм і не планує відмовляти собі у задоволенні в їжі. Модель зазначила, що дбатиме про свій зовнішній вигляд та буде худнути вже після самоізоляції.

Тайра Бенкс зазвичай снідає чорною кавою з карамеллю чи ваніллю. Впродовж дня зірка харчується бубликами з вершковим сиром, смаженим беконом і чіпсами з найрізноманітнішими смаками. Також модель часто замовляє доставку мексиканських страв з різних закладів, аби визначити свого фаворита.