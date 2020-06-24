Українську співачку застала негода в горах на шляху до села Криворівня, що на Івано-Франківщині. Alina Pash показала, як босоніж долала кілометри грязюкою та затопленими дорогами. Зірка не стала приховувати, що ця мандрівка була по-справжньому страшною.

На Заході України вирує негода через зливи, які спричинили повені та зсуви ґрунту. Мережею розлетілися шокуючі кадри зруйнованих доріг та мостів, затоплених вулиць, які перетворилися на бурхливі річки. В епіцентрі стихійного лиха опинилася й артистка Alina Pash, яка в інстаграм-профілі показала руйнівні наслідки негоди.

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Співачка разом з музикантами та саундпродюсером Johnny Zbaraski відправилася на Івано-Франківщину, аби придбати трембіту на наповнитися натхненням. Проте всього за кілька днів їхній відпочинок завершився через негоду. Разом з друзями Alina Pash вирушила пішки з гір до села Криворівня, тікаючи від повеней.

Зірка босоніж долала кілометри шляху, підіймалася грязюкою крутими схилами та переходила дорогу, яку по коліна затопила бурхлива вода. Попри катастрофу в Карпатах та непростий маршрут, Alina Pash не втрачала оптимізм й зізналася, що ця мандрівка допомогла їй побороти страхи.

А як далеко ви ходили за саундом?

– прокоментувала співачка вражаючі фото.

Реакція мережі

Інстаграм-допис Alina Pash викликав справжній шквал обговорення. Прихильники наголосили, що музиканти вчасто дісталися до Криворівні й не приховували свого захоплення сміливістю та відчайдушністю Alina Pash: "Вражає твоя сміливість. А ще більше – справжність", "Ви мої герої", "Ви вчасно покинули нас".

Користувачі соцмереж не приховували свого обурення й тим, що саме вирубка лісів спричинила руйнівні наслідки, які завдали колосальних збитків: "Кричіть на весь світ про вирізання Карпат і Полісся", "От і нарубали", "Винні мають відповісти за страждання людей та природи".