По-королівськи елегантна: Летиція зачарувала світлим образом на офіційному прийомі

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По-королівськи елегантна: Летиція зачарувала світлим образом на офіційному прийомі

Незважаючи на те, що відпочинковий період у самому розпалі, королева Летиція продовжує виконувати свої прямі обов’язки. Так, днями у резиденції королівського подружжя відбувся офіційний прийом, на якому Її Величність засвітила стриманий образ.

Королева Летиція є так званою іконою стилю для жителів Іспанії і не тільки. Тому кожен її вихід завжди під пильним наглядом прихильників і модних критиків, тож вбраня Її Величність підбирає обачно і зі смаком.

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У четвер, 27 червня, 46-річна Летиція провела одразу два офіційних прийоми, під час яких продемонструвала тонкий королівський смак. Перед гостями, які отримали нагороду у літературній галузі, іспанська королева постала у світлому образі ,який складався з блакитних вкорочених штанів прямого крою та білої кофти з кількома складками плісе.

Тендітна королева, як завжди, довершила образ високими підборами в улюбленому стилі – туфлі-човники, на її думку, годяться для будь-яких випадків, а також сережками-кільцями з білого золота.

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images
 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Стиль і мода Летиція, королева Іспанії
Джерело: LifeStyle 24
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