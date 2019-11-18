По-королівськи розкішно: мережу підкорюють нові фото Олени Зеленської для Vogue

Перша леді України стала головною зіркою нового випуску Vogue, прикрасивши вітчизняний глянець та примірявши для зйомки елегантні вбрання. Прихильники президентського подружжя вже відзначили, що світлини Олени Зеленської нагадують королівські фото або голлівудські постери.

Після інавгурації Володимира Зеленського всі вітчизняні ЗМІ ретельно спостерігали за кожним виходом першої леді. Все тому, що досі Олена Зеленська не вела публічне життя та вкрай рідко поставала з чоловіком перед камерами. Однак відповідальна робота змінила будні знаменитої українки, відтак вона погодилась дати відверте інтерв'ю журналістам та знятись у стильній фотосесії. Журналісти LifeStyle 24 підібрали головні цитати та фото Олени Зеленської, які з'являться у новому випуску Vogue.

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Про публічність

"Я непублічна особа. Але нові реалії диктують свої умови, і я намагаюся відповідати очікуванням. Не скажу, що публічність чи спілкування з пресою для мене стрес. Проте я краще почуваюся за лаштунками. Мій чоловік завжди на авансцені, мені ж комфортніше у тіні. Я не душа компанії, я не люблю розповідати анекдоти. Це мені не властиво. Але я знайшла для себе аргументи на користь публічності. Один з них – можливість привернути увагу людей до важливих соціальних питань. Правда, це не стосується публічності моїх дітей: я й дотепер не викладала у соцмережах їхні фотографії, і зараз не буду", – розповіла Олена Зеленська.



Олена Зеленська на сторінках журналу / Vogue

Про перших леді світу

"Серед дружин президентів немає нецікавих особистостей: у кожної є чому повчитися. Наприклад, Бріджит Макрон – педагог. Її програма зосереджена довкола освітньої теми: перша леді Франції створює школи для дорослих, які з різних причин були змушені кинути навчання. Під час нашої з нею зустрічі розповіла, що сама викладає їм французьку мову та літературу. Сара Нетаньягу, дружина прем’єр-міністра Ізраїлю, – дитячий психолог-практик. Ельке Бюденбендер, перша леді Німеччини, – успішний юрист".

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Рішення Володимира Зеленського стати президентом

Я не дуже зраділа, коли зрозуміла, що є такі плани. Усвідомлювала, наскільки все зміниться і які труднощі перед нами постануть. Коли я запитала: "А чому ти мені не сказав?" – Володимир відповів: "Забув". Мій чоловік вміє робити сюрпризи. Але, якщо всерйоз, ми довго це обговорювали, і я сказала, що завжди його підтримуватиму.



Олена Зеленська у стильній фотосесії / Vogue

Як змінилось життя після інавгурації

"Життя – ні, змінилися обставини. Мені бракує часу на самоті. У мене двоє дітей, тому я й раніше зрідка бувала сама. Свій простір у мене був хіба у машині, за кермом. Зараз мене цього позбавили – я завжди з охороною. Для усамітнення залишилася ванна кімната. Але мені пощастило з людьми, які опинилися у моєму особистому просторі: вони вміють мовчати, коли мені хочеться тиші, і можуть підтримати розмову, коли відчувають, що це потрібно".



Олена та Володимир Зеленські / Vogue

Виховання дітей

Нехай самі обирають, як їм жити. Старша донька, Саша, правда, вже знімалася у кіно, але я сподіваюся, що далі вона у цій галузі не піде. У молодшого, Кирила, є шанс мати нормальне дитинство – гратися з іншими дітьми, займатися спортом, ходити у музичну школу, не привертаючи до себе надмірної уваги.

Про гардероб

"Приємно, коли у Нью-Йорку чи Парижі у мене запитують, хто дизайнер мого костюма. А мене запитують. І не так цікаво було б назвати західний бренд, який там і так відомий, – як приємно відкривати світові українських дизайнерів".



Олена Зеленська одягає одяг від українських брендів / Vogue

Пріоритети в роботі

"Я виросла у Кривому Розі, живу в цій країні все життя і добре розумію, як багато у нас проблем. Але якщо буду братися за все, не вийде нічого, тому наша команда вирішила зосередитися на конкретних задачах: здоров’я дітей, рівні можливості для всіх українців і культурна дипломатія".

Мені здається, ми здатні змінити багато що – насамперед у ставленні суспільства до людей з інвалідністю.

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Про можливості першої леді

"У дружини президента є можливість спілкуватися з тими, хто наближений до влади. Перед першою леді чиновники не зачиняють двері. Я не політик і не маю права втручатися у роботу президента, але стати посередницею між людьми і владою, щоб остання почула перших, можу й хочу".



Президентське подружжя України / Vogue

Про роботу в "95 Кварталі"

"Я пишу сценарії, як і раніше. Правда, тепер треба розподіляти свій день між офісом президента й "Кварталом" і дотримуватися таймінгу".



Перша леді Олена Зеленська / Vogue

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