Що подарувати рідним та близьким на Різдво: оригінальні ідеї

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Подарунки на Різдво 2019: що дарують на Різдво - ідеї різвяних подарунків
Що подарувати на Різдво 2019 / 24 канал

Дарувати подарунки на Різдво – є невід'ємною традицією цього неймовірного свята. У цей світлий день кожен з ваших близьких повинен отримати хоча б невеличкий сюрприз. При виборі подарунка, врахуйте всі вподобання і зробіть так, щоб презент на Різдво був неповторним та оригінальним.

Різдво – особливе свято, наділене теплом і домашнім затишком. Цього дня хочеться дарувати радість усім оточуючим. Щоб вразити друзів та близьких – пропонуємо ідеї цікавих подарунків, які надовго залишаться у серцях ваших рідних.

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Для створення яскравої атмосфери в різдвяний час, рекомендується дарувати прикраси на ялинку чи стильний декор, який прикрашатиме будинок.

декор різдвяний
Різдвяний декор 2019

Також для святкового різдвяного столу можна придбати оригінальну скатертину, яка наділить домашнім затишком та родинним теплом. 

різдвяна скатертина
Різдвяна скатертина – подарунок на Різдво 

Неабияк доречним подарунком до столу стане різдвяна свічка, яку можна придбати на різдвяних ярмарках чи у будь-якому магазині декору. Свічки подарують атмосферу загадковості та чарівності. 

Різдвяна свічка 2019
Різдвяна свічка 2019

Гарним презентом до Різдва стане оригінальна чашечка, з якої можна насолоджуватися какао з маршмелоу під час перегляду святкових фільмів.

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Різдвяна чашка 2019
Різдвяна чашка – подарунок на Різдво 

Для створення ще більш святкового настрою подаруйте матусі чи подругам формочки для випікання печива. 

Формочки для випікання 2019
Формочки для випікання 2019

Гарним подарунком є різдвяна листівка, яка буде дуже доречною та підніме людині настрій. Не полінуйтеся від руки написати у листцівці теплі слова, які змусять посміхнутися. 

Різдвяна листівка 2019
Різдвяна листівка – подарунок на Різдво

Потішити близьких та друзів ви можете за допомогою елементів одягу: рукавички, шалик, шапочка, шкарпетки чи цікаві светрики. Під час різдвяних свят – вибір чималий для маленьких і великих. 

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Різдвяні шкарпетки 2019
Різдвяні шкарпетки 2019

Ну і жодне свято не обійдеться без солодощів. Тому обирайте найкращі цукерки, різдвяні будиночки чи печиво і біжіть дарувати рідним радість та щастя.

Солодощі на Різдво 2019
Солодощі подарунок на Різдво 2019

Щасливого Різдва!

Теги: LifeStyle Новини культури Різдво
Джерело: 24 канал
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