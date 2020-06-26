Подасть на мене до суду: дружина Віктора Павліка розповіла про погрози його екскоханої

Молода дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова розповіла про погрози колишньої коханої артиста. За словами Катерини, Лариса Созаєва заявила, що подасть на неї до суду.

Все це дівчина розповіла в інстаграм-сторіс. Реп'яхова зазначила, що погрози почалися після того, як вона розповіла широкому загалу про те, як Віктор піклується про хворого на рак кісток сина Павла.

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Сьогодні мій ранок розпочався з того, що ексдружина Віктора написала йому погрози про те, що вона подасть до суду на мене і те, що Паша прокляне чи то мене, чи то Віктора, чи нас двох,

– розповіла Катерина.

Дівчина зазначила, що скоро їй може увірватися терпець і розмовляти з Ларисою буде особисто. Проте зустріч буде зовсім не доброзичливою.

Чує моє серце, що скоро вона мене дістане так, що я поїду до неї, поки гулятиме з собачкою, поговорити віч на віч, бо це нестерпно. Причиною цього є те, що я розповіла вам, який Віктор турботливий батько,

– зазначила Реп'яхова.

Реакція Лариси Созаєвої

Однак, Лариса Созаева має іншу думку щодо причини свого обурення. На особистій сторінці у фейсбуці вона опублікувала допис, у якому звернулася до користувачів мережі за допомогою.

Молода дружина Віктора Павлика навмисне принижує нас із сином і робить все, щоб ми постраждали. Молода нікчемність виносить на публіку те, що, прийшовши додому, розповідає їй Віктор. Ми з сином не давали жодного права чужій людині розповідати те, що відбувається у нашому будинку,

– написала Лариса.

Жінка додала, що Павлік дозволяє теперішній обраниці робити все, що їй заманеться. Лариса наголосила на тому, що завдяки ЗМІ Катерина відчуває себе знаменитістю, адже знає, що за кожним її висловлюванням стежать журналісти.

Я не знаю, скільки днів або місяців залишилося жити моєму синові, і в цей страшний час пара схиблених молодят дозволяє собі добивати мене з сином,

– написала Созаева.

Лариса попросила прихильників поради щодо того, як захистити себе. Вона зазначила, що цілодобово перебуває з хворим Павлом і майже не виходить з дому. Також додала, якщо Катерина вибачиться публічно, то видалить цей допис.