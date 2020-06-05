Похорон відомого українського композитора Мирослава Скорика призначено на 5 червня. З 11 години у львівському соборі Святого Юра похорон транслюватимуть у мережі, а найближчі друзі та родичі зможуть провести його в останню путь на Личаківському кладовищі.

Напередодні відбулась церемонія прощання з Мирославом Скориком у соборі Святого Юра, де впродовж цілого дня усі львів'яни могли покласти квіти до домовини легендарного композитора. 4 червня така ж церемонія прощання відбулась у Києві в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ.

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Чин похорону почався об 11:00 у соборі Святого Юра і згодом – на кладовищі. За прощанням і похороном можна слідкувати онлайн.

На похороні присутні лише найближчі друзі та родичі композитора – днем раніше рідні Мирослава Скорика попросили провести композитора в останню путь без преси та сторонніх людей. Всі церемонії прощання та похорон пройшли з дотриманням усіх карантинних норм та обмежень.

Що відомо про смерть Мирослава Скорика?Серце українського композитора перестало битись 1 червня. Про це повідомила невістка Мирослава Скорика Соломія у соціальних мережах. Згодом інформацію підтвердила ведуча Львівської обласної філармонії Ольга Лозинська і головний режисер Національної опери України імені Тараса Шевченка Анатолій Солов'яненко. Мирослав Скорик був одним з найвидатніших композиторів України та був родичем легендарної Соломії Крушельницької.