Помер культовий російський репер Децл: де і коли поховають артиста

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Похорон Децла (Кирила Толмацького) - де і коли похорон репера Децла
Помер культовий російський репер Децл / sova.ponominalu.ru

35-річний російський репер Кирило Толмацький, більш відомий під псевдонімом Децл, помер у ніч із 2 на 3 лютого після концерту у російському місті Іжевську. Похорони артиста відбудуться 6 лютого на П'ятницькому цвинтарі.

Про це повідомляє агентство "Москва" з посиланням на слова матері артиста Ірини Толмацької.

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За словами Ірини, церемонія прощання з артистом відбуватиметься в Центральній клінічній лікарні, похорон в цей же день, 6 лютого, на П'ятницькому цвинтарі. 

Напередодні концертний директор повідомив, що попередня причина смерті Децла – зупинка серця. Проте рідні з цим не погоджуються і розповідають, що таких проблем із здоров'ям у репера не було. Саме батько, мати та дружина одними з перших повідомили про смерть музиканта у мережі.

Додамо, у мережі опублікували відео із останнього виступу Децла. Свідки розповідають – перед смертю у російського музиканта почали боліти кисті рук, а потім у музиканта стався напад. Йому намагалися допомогти близько півгодини.

Що відомо про Децла?Російський реп-виконавець, справжнє ім’я якого – Кирило Толмацький. Народився 22 липня 1983 року в Москві. Колишній учасник реп-об'єднання "Bad B. Альянс". Дебютний альбом виконавця "Кто ты?" (2000 року) входить до найбільш продаваних альбомів у Росії з тиражем понад мільйон примірників.

У Децла залишились дружина Юлія та 13-річний син Антоній.

Теги: LifeStyle Новини Росії Втрати Помер Децл – Кирило Толмацький
Джерело: 24 канал
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