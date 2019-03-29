Похорон Кіта Флінта: сотні шанувальників прийшли провести його в останню путь

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Похорон Кіта Флінта
Похорон Кіта Флінта / Колаж: LifeStyle 24

Прощання з фронтменом британського гурту The Prodigy Кітом Флінтом пройшло в п'ятницю, 29 березня. На вулицях англійського графства Ессекс зібралося сотні шанувальників та чимало знаменитостей, аби попрощатися зі співаком.

Вокаліст гурту The Prodigy Кіт Флінт скоїв самогубство близько трьох тижнів тому. Його знайшли мертвим 4 березня у власному будинку в Норт Енд, що у графстві Ессекс. А в п'ятницю, 29 березня, його шанувальники вийшли на вулиці, аби віддати належне і провести в останню путь вокаліста гурту The Prodigy. Перші знімки з’явилися на сайті The Daily Mail.

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Як зазначено в джерелі, на прощальну церемонію прибула колишня дружина Кіта Флінта Маюмі Кай. Варто додати, що після смерті вокаліста ходили чутки, що він нібито вчинив самогубство через розлучення з нею на початку 2019 року.

Також на вулицях графства Ессекс зібралося сотні його прихильників та шанувальників творчості гурту The Prodigy.

Маюмі Кай дружина Кіта Флінта похорон
Маюмі Кай, колишня дружина Кіта Флінта / The Daily Mail

Фото: The Daily Mail

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Втрати Помер Кіт Флінт – The Prodigy
Джерело: LifeStyle 24
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