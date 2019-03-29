Похорон Кіта Флінта

Прощання з фронтменом британського гурту The Prodigy Кітом Флінтом пройшло в п'ятницю, 29 березня. На вулицях англійського графства Ессекс зібралося сотні шанувальників та чимало знаменитостей, аби попрощатися зі співаком.

Вокаліст гурту The Prodigy Кіт Флінт скоїв самогубство близько трьох тижнів тому. Його знайшли мертвим 4 березня у власному будинку в Норт Енд, що у графстві Ессекс. А в п'ятницю, 29 березня, його шанувальники вийшли на вулиці, аби віддати належне і провести в останню путь вокаліста гурту The Prodigy. Перші знімки з’явилися на сайті The Daily Mail.

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Як зазначено в джерелі, на прощальну церемонію прибула колишня дружина Кіта Флінта Маюмі Кай. Варто додати, що після смерті вокаліста ходили чутки, що він нібито вчинив самогубство через розлучення з нею на початку 2019 року.

Також на вулицях графства Ессекс зібралося сотні його прихильників та шанувальників творчості гурту The Prodigy.



Маюмі Кай, колишня дружина Кіта Флінта / The Daily Mail

Фото: The Daily Mail