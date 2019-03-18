Похорон російської співачки Юлії Началової перенесли

Похорон російської співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня у віці 38 років у Москві, відбудеться 21 березня на Троєкуровському кладовищі у Москві.

Про це повідомила офіційна представниця співачки Анна Ісаєва, пише ТАСС.

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Ісаєва назвала дату і місце похорону Началової.

Юля буде похована на Троєкуровському кладовищі, вулиця Рябинова, 24, у четвер, 21 березня. Прощання з Юлією в траурних залі з 12 до 14 годин,

– сказала Анна.

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Додамо, що раніше повідомляли, що співачку поховають 19 березня.

Началову терміново забрали до лікарні 11 березня після того, як стан співачки різко погіршився через діабетичну кризу. В неї виявили червоний вовчак, двосторонню пневмонію, сепсис і гангрену. Через певний час співачку довелося підключити до апарату штучної вентиляції легенів, почався набряк. У Началової почали відмовляти внутрішні органи, зокрема, нирки. Її ввели у стан медикаментозної коми, після якої співачка так і не опритомніла.

Перед госпіталізацією Началова сильно натерла ногу. Її друг розповів, що рана з кожним днем ​​перетворювалася на болячку, поки не стала схожою на дірку. Рана не поспішала заживати, хоча Юлія регулярно її обробляла та заливала лідокаїном. Тоді лікарі запідозрили зараження крові. Після того, як артистці стало гірше, постало питання про ампутацію ноги.

Точна причина смерті Началової поки що не відома. Це може бути гостра серцева недостатність, набряк мозку і відмова внутрішніх органів, які виникли через ускладнення подагри (відкладення у різних тканинах організму кристалів сечової кислоти).