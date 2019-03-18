Похорон російської співачки Юлії Началової перенесли

1401 Читать новость на русском
Похорон Юлії Началової перенесли - дата, коли похорон Юлії Началової
Юлія Началова / Instagram / @julianachalova

Похорон російської співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня у віці 38 років у Москві, відбудеться 21 березня на Троєкуровському кладовищі у Москві.

Про це повідомила офіційна представниця співачки Анна Ісаєва, пише ТАСС.

Читайте також: Померла російська співачка Юлія Началова: ймовірні причини смерті

Ісаєва назвала дату і місце похорону Началової.

Юля буде похована на Троєкуровському кладовищі, вулиця Рябинова, 24, у четвер, 21 березня. Прощання з Юлією в траурних залі з 12 до 14 годин,
– сказала Анна.

Читайте також: Померла Юлія Началова: біографія російської співачки

Додамо, що раніше повідомляли, що співачку поховають 19 березня.

 

Началову терміново забрали до лікарні 11 березня після того, як стан співачки різко погіршився через діабетичну кризу. В неї виявили червоний вовчак, двосторонню пневмонію, сепсис і гангрену. Через певний час співачку довелося підключити до апарату штучної вентиляції легенів, почався набряк. У Началової почали відмовляти внутрішні органи, зокрема, нирки. Її ввели у стан медикаментозної коми, після якої співачка так і не опритомніла.

Перед госпіталізацією Началова сильно натерла ногу. Її друг розповів, що рана з кожним днем ​​перетворювалася на болячку, поки не стала схожою на дірку. Рана не поспішала заживати, хоча Юлія регулярно її обробляла та заливала лідокаїном. Тоді лікарі запідозрили зараження крові. Після того, як артистці стало гірше, постало питання про ампутацію ноги.

Точна причина смерті Началової поки що не відома. Це може бути гостра серцева недостатність, набряк мозку і відмова внутрішніх органів, які виникли через ускладнення подагри (відкладення у різних тканинах організму кристалів сечової кислоти).

blog_ava
В Україні збудують завод із виробництва ядерного палива
сьогодні
4408
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Музика Новини Росії Втрати
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
сьогодні 15:21 Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
15084
Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
сьогодні 13:31 Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
Юлія Михайлова 3236
Сукня мрії: Андре Тан дебютував з колекцією весільного вбрання, яка приголомшує красою
17 березня 12:02 Сукня мрії: Андре Тан дебютував з колекцією весільного вбрання, яка приголомшує красою
3891
День святого Патрика 2019: куди піти у Києві
17 березня 10:30 День святого Патрика 2019: куди піти у Києві
840
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
16 березня 20:15 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 5191
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук