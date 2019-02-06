У Росії прощаються з репером Децлом: фото та відео

Російський реп-виконавець Децл помер після свого виступу в Іжевську в ніч з 2 на 3 лютого. Ймовірною причиною несподіваної загибелі є зупинка серця. У середу, 6 лютого, у Москві відбулась церемонія прощання з артистом.

Об 11 годині за місцевим часом розпочалась церемонія прощання з відомим артистом Децлом. До Центральної клінічної лікарні, що в Москві, прийшли чимало колег артиста, родичів та прихильників, які проведуть його в останню путь. Згодом церемонія продовжиться на П'ятницькому кладовищі.

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Чимало представників фан-групи Децла не змогли приїхати до Москви. Для них у мережі запустили онлайн-трансляцію з церемонії прощання.

Помер репер Децл: дивіться пряму трансляцію з церемонії прощання – відео

За інформацією StarHit, одним із перших, хто прибув до шпиталю, був батько покійного артиста – Олександр Толмацький. Хоч чоловік мав складні стосунки з Децлом, однак на церемонії прощання він не стримував своїх сліз. Велика увага людей була прикута до дружини Децла Юлії та їх сина Тоні. Чимало людей підходили до них та розповідали історії, пов'язані з репером.

Напередодні похорону родичі Децла звернулись до представників ЗМІ, щоб вони не вели фото- та відеозйомку. Однак у мережі все ж опублікували кілька кадрів з церемонії.

Прощання з репером Децлом / StarHit

Сотни людей пришли проститься с Децлом pic.twitter.com/DXBUmxSRV6 — Любовь Лаврентева (@lyubovlavrente5) 6 лютого 2019 р.

Достеменно невідомо, що стало причиною несподіваної смерті Децла, оскільки ще нема результатів розтину. Однак вже стало відомо, що у крові репера не знайдено наркотичних речовин, які могли б викликати серцевий напад.

Репер Децл помер в ніч з 2 на 3 лютого. Сталось це одразу після його виступу в російському Іжевську. Реп-виконавець зайшов в гримерку та поскаржився на погане самопочуття. За словами очевидців, Децл спершу зізнався, що в нього болять кисті рук, після чого стався серцевий напад. Сам артист передбачав свою загибель: Децл говорив, що у віці 35 років інсценує смерть та оселиться на якомусь острові.

Що відомо про Децла?Російський реп-виконавець, справжнє ім’я якого – Кирило Толмацький. Народився 22 липня 1983 року в Москві. Колишній учасник реп-об'єднання "Bad B. Альянс". Дебютний альбом виконавця "Кто ты?" (2000 року) входить до найбільш продаваних альбомів у Росії з тиражем понад мільйон примірників.



У Децла залишились дружина Юлія та 13-річний син Антоній.