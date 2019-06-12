Поки Меган у декреті: принц Гаррі побував на вечірці разом з Рітою Орою

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Принц Гаррі та Ріта Ора
Принц Гаррі та Ріта Ора / Getty Images

Герцог Сасссекський змушений виконувати королівський обов'язок вже за трьох. Тому йому доводиться залишати сина Арчі та дружину Меган Маркл вдома, у Фрогмор-Хаусі, а самому відвідувати офіційні та інші заходи заходи. Напередодні принц Гаррі завітав на благодійну вечірку, що проходила у Лондоні.

Попри те, що Меган Маркл вже здійснила перший офіційний вихід після пологів, вона досі перебуває у декретній відпустці та не відвідує заходи разом з іншими членами королівської сім'ї. А от її чоловік принц Гаррі зобов'язаний виконувати прямі обов'язки члена монаршої родини. Напередодні він відвідав благодійну вечірку, на якій були зірки світового масштабу.

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Концерт, метою якого є зібрати кошти для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, відбувся у Лондоні. Хедлайнером вечора була популярна британська співачка Ріта Ора. Під час зустрічі з виконавицею принц Гаррі обійняв її, як близьку давню подругу.

Принц Гаррі та Ріта Ора
Принц Гаррі та Ріта Ора / Getty Images

Кошти, які організаторам концерту вдалося зібрати, будуть передані у благодійний фонд під назвою Sentebale. Варто відзначити, що його засновником є принц Гаррі та принц Королівства Лесото – Сіісо.

Принц Гаррі
Принц Гаррі / Getty Images

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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