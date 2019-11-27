Покинув роботу заради коханої: як Дмитро Комаров привітав дружину

26 листопада дружина відомого телеведучого відсвяткувала 22 день народження. Для неї чоловік зробив приголомшливий сюрприз. Він повернувся з експедиції, аби провести час з коханою. Такий вчинок вразив красуню, якій доводиться витримувати розлуку через робочі відрядження Дмитра Комарова.

Міс Україна 2016 Олександра Кучеренко отримала неочікуваний подарунок від свого коханого. Щоб привітати дружину журналіст, Дмитро Комаров пролетів пів світу і відвіз дівчину до Праги. Такими новинами пара поділилася на сторінках соціальних мереж.

Читайте також: Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко показали свою квартиру: фото

Модель не одноразово зізнавалася, що дуже сумує без Дмитра в Україні. Він часто відлітає у відрядження, які тривають місяцями. Тому подружжя цінує кожну хвилину, проведену разом, і власним прикладом доводить, що стосунки на відстані таки існують.

У моєї коханої дружини сьогодні день народження. Відверто кажучи, прилетів з експедицій ненадовго спеціально, щоб не пропустити цей важливий день. Вирішили на добу злітати у Прагу. Тут вже встановлюють новорічну ялинку, настрій, відповідний, святковий. Гуляємо. Холодно, але кайфово. Всім кохання,

– похвалився своїм відчайдушним вчинком Дмитро Комаров.

Не менш красномовною була й сама іменинниця, яка публічно подякувала Дмитрові за його появу у цей знаковий для неї день. Олександра пожартувала про історію, яка сталася у родині в день її появи на світ.

Супердень! Спасибі коханому чоловікові за приємний сюрприз у його стилі і всім-всім за теплі привітання, друзі! P.S. У день, коли я народилася, мій брат приніс зі школи дві двійки, але його тоді ніхто не сварив. Здається, вони мене наздогнали,

– дотепно прокоментувала 22-річчя зірка.

Раніше Олександра розповідала, що телеведучий проєкту "Світ навиворіт" вирішив поділити свої відрядження на декілька періодів, щоб частіше бачитися з молодою дружиною. За словами Кучеренко, вони з коханим постійно на зв'язку.

А нещодавно вона прилетіла до нього на зйомки програми в одну з екзотичних країн світу. Дмитру терміново знадобився документ для зйомок, який поштою передати не встигали. Тому дружина опинилася на іншій половині земної кулі, аби допомогти коханому. Вона навіть взяла участь у зйомках програми "Світ навиворіт".