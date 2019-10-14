Покрова Пресвятої Богородиці: святкові картинки

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Покрова Пресвятої Богородиці
Покрова Пресвятої Богородиці / pravlife.org

Покрова Пресвятої Богородиці – важливе релігійне свято, яке щороку відзначають 14 жовтня. З давніх часів Діва Марія вважалася молитовницею та заступницею усіх людей перед Богом. На іконі Пречиста Діва постає на хмарі, а в руках її розвивається покров — символ Її заступництва і моління про долю людського роду.

В Україні закохані пари на Покрови святкують весілля. Цей день є дуже вдалим для того, аби подружжя провело довге та щасливе життя. Вважається, що сім'я створена у цей день є під захистом Богородиці. Багато пар навмисно призначають вінчання на Покрову, щоб зміцнити молитву про міцному шлюбі. У свято Покрови люди бажають одне одному, аби Богородиця оберігала та захищала їх від бід.

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Картинки зі святом Покрови Пресвятої Богородиці

Покрова Пресвятої Богородиці
Листівки Покрова Пресвятої Богородиці

Покрова Пресвятої Богородиці
Картинки на Покрову

Покрова Пресвятої Богородиці
Покрова Пресвятої Богородиці

Покрова Пресвятої Богородиці
Картинки на Покрову Пресвятої Богородиці 

Покрова Пресвятої Богородиці
Картинки з Днем Пресвятої Богородиці

Покрова Пресвятої Богородиці
Привітання з Покровою

Покрова Пресвятої Богородиці
З Днем Покрови картинки

Покрова Пресвятої Богородиці
Зі святом Пресвятої Богородиці

Покрова Пресвятої Богородиці
Покрова Пресвятої Богородиці

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Традиції Релігія Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
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