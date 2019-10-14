Покрова Пресвятої Богородиці: святкові картинки

Покрова Пресвятої Богородиці – важливе релігійне свято, яке щороку відзначають 14 жовтня. З давніх часів Діва Марія вважалася молитовницею та заступницею усіх людей перед Богом. На іконі Пречиста Діва постає на хмарі, а в руках її розвивається покров — символ Її заступництва і моління про долю людського роду.

В Україні закохані пари на Покрови святкують весілля. Цей день є дуже вдалим для того, аби подружжя провело довге та щасливе життя. Вважається, що сім'я створена у цей день є під захистом Богородиці. Багато пар навмисно призначають вінчання на Покрову, щоб зміцнити молитву про міцному шлюбі. У свято Покрови люди бажають одне одному, аби Богородиця оберігала та захищала їх від бід.

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Картинки зі святом Покрови Пресвятої Богородиці



Листівки Покрова Пресвятої Богородиці



Картинки на Покрову



Покрова Пресвятої Богородиці



Картинки на Покрову Пресвятої Богородиці



Картинки з Днем Пресвятої Богородиці



Привітання з Покровою



З Днем Покрови картинки



Зі святом Пресвятої Богородиці



Покрова Пресвятої Богородиці