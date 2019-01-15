"Поліна і таємниця кіностудії": що відомо про фільм з Жаном Рено і коли варто чекати прем’єру

246 Читать новость на русском
"Поліна і таємниця кіностудії"
"Поліна і таємниця кіностудії" / Facebook / @Поліна і таємниця кіностудії

Пригодницька фентезійна стрічка "Поліна і таємниця кіностудії" режисера Оліаса Барко вже зовсім скоро здивує своїх прихильників. 27 червня 2019 у всіх кінотеатрах країни відбудеться довгоочікувана прем’єра стрічки, творцями якої стали представники Франції, Бельгії та України.

Виробництвом нової кінокартини зайнялась українська студія Kinorob за підтримки Державного агентства України з питань кіно, а також іноземна студія WILD TRIBE FILMS. У прокат же випустить фільм компанія Ukrainian Film Distribution. Окрім іменитого французького режисера, зйомками фільму зайнявся лауреат премії "Сезар" – оператор Тьєррі Арбогаст. Композитор стрічки став Дмитро Шуров (Pianoбой).

Читайте також: Цікаві факти про комедію "DZIDZIO Перший раз", яких ви могли не знати

Головні ролі у фільмі виконали зірки світової величини: Жан Рено ("Леон"), Віржіні Ледуаєн ("Пляж"), Едуар Бер ("Астерікс і Обелікс"), Северія Янушаускайте ("Вавілон-Берлін"), а також українські актори та актриси Поліна Артеменко та Василь Вірастюк. Зйомки фентезі "Поліна і таємниця кіностудії" відбувались в Україні восени 2015 року, де основною знімальною локацією стала кіностудія FILM.UA та її натурний майданчик.

Поліна і таємниця кіностудії
Знімальна команда презентувала постер фільму "Поліна і таємниця кіностудії" / Прес-служба

Щодо сюжету фільму, то у ньому покажуть історію головної героїні Поліни, яка нічого не знає про своє минуле та батьків. Все життя вона живе з лихою тіткою та двоюрідним братом, які планують позбутись дівчинки в день її ж народження. Все задля того, щоб отримати таємничу спадщину – кіностудію. Чи вдасться Поліні дізнатись про своє минуле і втекти від злих родичів – дізнаємось вже цього літа.

Нагадаємо, що легендарний французький актор Жан Рено нещодаво знявся ще в одному україно-французькому фільмі "Останній крок". Творці стрічки, зокрема, голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко обіцяв, що фільм вийде на великі екрани теж у 2019 році.

Теги: LifeStyle Новини України Кіно
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подивитись після свят: 5 фільмів січня, вартих уваги
сьогодні 13:00 Що подивитись після свят: 5 фільмів січня, вартих уваги
Уляна Корицька 305
Найефектніші образи з червоної доріжки Critics' Choice Awards 2019
14 січня 18:37 Найефектніші образи з червоної доріжки Critics' Choice Awards 2019
1271
Найгучніші концерти січня 2019 року: куди піти у Києві
14 січня 14:30 Найгучніші концерти січня 2019 року: куди піти у Києві
343
Тренд – біле плаття: топ-10 образів на Critics' Choice Awards 2019
14 січня 13:16 Тренд – біле плаття: топ-10 образів на Critics' Choice Awards 2019
1066
Critics' Choice Awards 2019: провальні образи на червоній доріжці
14 січня 12:32 Critics' Choice Awards 2019: провальні образи на червоній доріжці
504
Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів
14 січня 10:38 Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів
Богданна Рибак 1091
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук