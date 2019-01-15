"Поліна і таємниця кіностудії": що відомо про фільм з Жаном Рено і коли варто чекати прем’єру

Пригодницька фентезійна стрічка "Поліна і таємниця кіностудії" режисера Оліаса Барко вже зовсім скоро здивує своїх прихильників. 27 червня 2019 у всіх кінотеатрах країни відбудеться довгоочікувана прем’єра стрічки, творцями якої стали представники Франції, Бельгії та України.

Виробництвом нової кінокартини зайнялась українська студія Kinorob за підтримки Державного агентства України з питань кіно, а також іноземна студія WILD TRIBE FILMS. У прокат же випустить фільм компанія Ukrainian Film Distribution. Окрім іменитого французького режисера, зйомками фільму зайнявся лауреат премії "Сезар" – оператор Тьєррі Арбогаст. Композитор стрічки став Дмитро Шуров (Pianoбой).

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Головні ролі у фільмі виконали зірки світової величини: Жан Рено ("Леон"), Віржіні Ледуаєн ("Пляж"), Едуар Бер ("Астерікс і Обелікс"), Северія Янушаускайте ("Вавілон-Берлін"), а також українські актори та актриси Поліна Артеменко та Василь Вірастюк. Зйомки фентезі "Поліна і таємниця кіностудії" відбувались в Україні восени 2015 року, де основною знімальною локацією стала кіностудія FILM.UA та її натурний майданчик.



Знімальна команда презентувала постер фільму "Поліна і таємниця кіностудії" / Прес-служба

Щодо сюжету фільму, то у ньому покажуть історію головної героїні Поліни, яка нічого не знає про своє минуле та батьків. Все життя вона живе з лихою тіткою та двоюрідним братом, які планують позбутись дівчинки в день її ж народження. Все задля того, щоб отримати таємничу спадщину – кіностудію. Чи вдасться Поліні дізнатись про своє минуле і втекти від злих родичів – дізнаємось вже цього літа.

Нагадаємо, що легендарний французький актор Жан Рено нещодаво знявся ще в одному україно-французькому фільмі "Останній крок". Творці стрічки, зокрема, голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко обіцяв, що фільм вийде на великі екрани теж у 2019 році.