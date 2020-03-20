Політичні смаки впливають на вибір, – Злата Огнєвіч відверто розповіла про Євробачення

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч стала запрошеною гостею програми "Слава+", яка виходить на ютуб-каналі "Люкс ФМ". Під час інтерв'ю артистка не оминула питань про Євробачення та розповіла про політичну сторону конкурсу.

Євробачення є чудовою нагодою продемонструвати свою творчість та поборотись з артистами за головний кубок шоу. Однак, за словами Злати Огнєвіч, є і зворотна сторона шоу, адже на його результати впливають політичні смаки.

Важливо: Євробачення-2020 скасували через коронавірус

Євробачення – це крута подія. А якщо про негативне, то це політично-соціальна площина, де зустрічаються інтереси різних країн. І політичні смаки впливають на вибір. Це я точно можу сказати,

– заявила Злата Огнєвіч.

Артистка пояснила, що, коли вона виступала на Євробаченні у 2013 році, ще перед фіналом знала, хто виграє в конкурсі. Злата Огнєвіч бачила, як Емілі де Форест з Данії давала інтерв'ю, як тріумфатор вокального шоу.

Окрім цього, співачка розповіла про непорозуміння з організаторами Євробачення. Зокрема, артистка згадала, як зі своєю командою надіслала матеріали, яким бачить свою постановку на шоу. Все затвердили, та, коли Злата Огнєвіч приїхала до Мальти, де відбувався конкурс у 2013 році, її попросили змінити номер. Згодом артистка побачила, що їхню ідею втілили у презентаціях конкурсантів. Та це не завадило Златі Огнєвіч презентувати пісню Gravity та здобути 3 місце на Євробаченні.

Про особисте життя Злати Огнєвіч, музику та політику – дивіться у програмі "Слава+"

Як відомо, Євробачення-2020 скасували через спалах коронавірусу, тому у 2021 році Україну все ще представлятиме гурт Go-A. Вперше на Євробаченні конкурсанти заспівають україномовну пісню "Соловей". За словами Злати Огнєвіч, участь у вокальному конкурсі потрібна державі, адже так ми піднімаємо її імідж на міжнародній арені. Та виступ на Євробаченні є досить затратним. Злата Огнєвіч розповіла, що не знає точної суми, однак пам'ятає, що її участь у конкурсі обійшлась у понад 400 тисяч доларів. Тоді артистка співпрацювала з інвесторами, які допомогли їй оплатити витрати.