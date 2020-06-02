У ніч на 2 червня помер український джазовий музикант Руслан Єгоров. Йому було лише 36 років. За попередніми даними, причиною раптової смерті став серцевий напад. Швидку вокалісту викликала сестра Ілона, проте він пішов з життя до приїзду медиків.

Засновнику популярного джазового колективу "Квартет Руслана Єгорова" на момент смерті було лише 36 років. Про втрату повідомила його сестра Ілона Ковальчук на особистій сторінці у фейсбуці. Свої співчуття висловили й колеги-музиканти вокаліста та піаніста Руслана Єгорова в інстаграм-профілі гурту.

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Дівчина розповіла, що востаннє чула брата в ніч на 2 червня. Вона не стала розкривати деталі телефонної розмови, проте зізналася, що за три хвилини після його тривожного дзвінка викликала швидку. Після цього Руслан Єгоров не виходив на зв'язок. Ілона Ковальчук приїхала до брата за 15 хвилин, проте медики були вже безсилими. Вона повідомила, що ймовірна причина смерті – серцевий напад.

"Цієї ночі припинило битися серце найдорожчої для мене людини, мого улюбленого рідного старшого братика, Руслана Єгорова… Не вистачає слів, щоб передати всю біль і горе моєї сім'ї", – написала молодша сестра музиканта в прощальному дописі.

На смерть Руслана Єгорова відреагували й його колеги по квартету. Музиканти висловили свої співчуття родині від втрати та попросили прихильників про фінансову допомогу його рідним: "Наш друг і великий музикант Руслан Єгоров сьогодні вночі пішов із життя… Всією командою висловлюємо глибоке співчуття родині і близьким Руслана".

Що відомо про Руслана Єгорова?

Музикант 2010 року заснував колектив "Квартет Руслана Єгорова", у якому був вокалістом та клавішником. За свої 36 років він зумів досягнути визнання української публіки. Руслан Єгоров – володар премії в категорії "Кращий джазовий чоловічий вокал України" у рамках фестивалю "Додж". Він також був учасником міжнародних джазових фестивалів Alfa Jazz Fest, Koktebel Jazz Fest, Jazz in Kiev.