Помер Ларрі Крамер – відомий драматург та ЛГБТ-активіст

27 травня у Нью-Йорку помер драматург, сценарист та ЛГБТ-активіст Ларрі Крамер. Причиною смерті 84-річного чоловіка стала пневмонія.

Інформацію про смерть підтвердив виданню The New York Times його чоловік Девід Вебстер.

Читайте також Американський актор українського походження Дмитро Дяченко помер від передозування ліками

Крамер розпочав свою кар’єру як сценарист, створивши сценарій до фільмів "Закохані жінки" та "Втрачений горизонт". Перший фільм приніс драматургу номінації на премії BAFTA, Оскар і Гільдії сценаристів США.

З 1980-х років Крамер активно займався залученням громадської уваги до проблеми епідемії ВІЛ / СНІДу, боровся за права ВІЛ-позитивних людей та виступив одним із засновників організації ACT UP.

Також драматург досягнув широкої популярності завдяки роману "Гоміки". І хоча його критикували в ЛГБТ-спільноті, він став одним з найбільш впливових книг на гей-тематику.

Ларрі вніс величезний внесок в наш світ як активіст, а також як письменник. Я вважаю, що його п'єси і романи, від "Звичайного серця" до "Американського народу", більш ніж витримають перевірку часом,

– зазначив Вільям Швальбе в розмові з CNN.

У 2013 році Крамер провів місяці в лікарні, відновлюючись після ускладнень, викликаних трансплантацією печінки, необхідної після років боротьби з ВІЛ. У 2013 році він одружився зі своїм давнім партнером Девідом Вебстером.



Помер Ларрі Крамер

Відомо, що перед смертю Крамер працював над новою п'єсою про геїв, які пережили три епідемії, "ВІЛ / СНІД, Сovid-19 і занепад людського організму".