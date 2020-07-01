На 69-ому році життя помер відомий російський актор Віктор Проскурін. Не стало знаменитого актора 30 червня. Про смерть артиста повідомила його дружина Ірина Хонда.

Допис про смерть Віктора Проскуріна з’явився на особистій сторінці дружини у фейсбуці.

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"Помер Вітюша. Віктор Олексійович Проскурін. Мій чоловік. Мій друг. Я не знаю, що сказати, я досі шокована. Все несподівано. Як і будь-яка смерть. Царство небесне, мій дорогий...Нехай земля тобі буде пухом...Люблю тебе. Поважаю тебе. Я пам'ятатиму тебе завжди! Спасибі тобі за все", – написала Ірина Хонда.



Помер актора Віктор Проскурін

Причина смерті поки що невідома, втім у 2018 році актор розповідав, що у нього діагностували онкологічне захворювання. Перед смертю Проскурін жалівся на біль у грудях. ЗМІ зазначають, що в актора підозрювали бронхопневмонію, перші симптоми з’явилися ще у травні.

Біографія актора та особисте життя

Народився Віктор Проскурін 8 лютого 1952 року в казахському місті Атбасар. У 1973 році артист закінчив театральне училище імені Щукіна. З 1973 по 1990 роки працював в театрі "Ленком". У цьому театрі він грав до 1990 року, за участю Проскуріна вийшли такі вистави: "Тіль", "Хлопець з нашого міста", "Гамлет", "Оптимістична трагедія" і "Диктатура совісті". Згодом він брав участь в постановках театру імені М. Н. Єрмолової. У 1982 році йому було надано звання заслуженого артиста.

Віктор Проскурін став відомим завдяки ролям у фільмах "Велика перерва", "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона", "Пікова дама" і "Жорстокий романс". Він знімався в кіно до останніх днів свого життя.

Проскурін був одружений п'ять разів. У шлюбі з першою дружиною, однокурсницею Ольгою Гаврилюк, у нього народилася єдина дочка. Другий шлюб, з актрисою Тетяною Дербеньова, тривав недовго. З третьою дружиною, постановницею Світланою Колганова, актор прожив разом 20 років, після чого вони розлучилися. Про четвертий шлюб Проскуріна відомо небагато, адже актор мало розповідав про цей період свого особистого життя. Ірина Хонда стала його п'ятою останньою супутницею.



Віктор Проскурін та Ірина Хонда