Помер актор "Беверлі-Гіллз, 90210" Люк Перрі: з'явились деталі його смерті

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Помер Люк Перрі - нові деталі смерті актора Беверлі-Хіллз
Смерть Люка Перрі: з'явились сумні деталі / kfgo.com

Смерть актора Люка Перрі, найбільш відомого за участю в молодіжному серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" (Beverly Hills, 90210), сколихнула весь світ. Інсайдери західних ЗМІ вирішили розповісти деталі, зізнавшись, що родичі зірки дали дозвіл на відключення від апаратів штучного підтримання життя.

Як повідомляє US Magazine, 52-річний Люк Перрі помер у шпиталі у колі своїх найближчих родичів. Зокрема, на час смерті голлівудський актор був в оточенні його дітей, нареченої Венді Медісон Бауер, екс-дружини Мінні Шарп та мами. 

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За словами інсайдерів, після інсульту медики намагались стабілізувати стан Люка Перрі, підключивши його до  апаратів штучного підтримання життя. Однак після 6 днів лікування актор не вийшов з коми. Після цього родичі Люка Перрі прийняли складне рішення: вони підписали згоду на відключення апаратів, які допомагали актору жити майже тиждень. 

Близькі Люка сподівалися, що його виведуть із цього стану десь через 48 годин. Але він так і не одужав. Це було жахливо,
– розповів інсайдер. 

Голлівудський актор помер за лічені секунди після відключення від всіх апаратів штучного підтримання життя. Сталось це у понеділок, 4 березня. 

Що відомо про госпіталізацію Люка Перрі

Зірку серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" госпіталізували 27 лютого. Люку Перрі стало погано в його помешканні в Лос-Анджелесі, після чого близькі звернулись за допомогою до місцевого шпиталю. Медики одразу ж діагностували в Люка Перрі інсульт та взялись за лікування. 

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За збігом обставин, голлівудський актор потрапив саме в ту лікарню, де колись тривали зйомки серіалу "Рівердейл" (2017-2019). Окрім цього, інсульт Люка Перрі стався в день оголошення телекомпанією Fox про перезапуск серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210".

Родичі та представники актора підтвердили інформацію про смерть актора 4 березня. 18-річна донька Люка Перрі, Софі, зазначила, що отримує чималу підтримку від зіркових колег її батька та прихильників, за що вона дуже вдячна. Дівчина повернулась до США з Малаві та встигла попрощатись з Люком Перрі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sophie Perry (@lemonperry)

 

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Теги: Голлівуд LifeStyle Втрати Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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