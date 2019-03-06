Помер актор "Беверлі-Гіллз, 90210" Люк Перрі: з'явились деталі його смерті

Смерть актора Люка Перрі, найбільш відомого за участю в молодіжному серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" (Beverly Hills, 90210), сколихнула весь світ. Інсайдери західних ЗМІ вирішили розповісти деталі, зізнавшись, що родичі зірки дали дозвіл на відключення від апаратів штучного підтримання життя.

Як повідомляє US Magazine, 52-річний Люк Перрі помер у шпиталі у колі своїх найближчих родичів. Зокрема, на час смерті голлівудський актор був в оточенні його дітей, нареченої Венді Медісон Бауер, екс-дружини Мінні Шарп та мами.

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За словами інсайдерів, після інсульту медики намагались стабілізувати стан Люка Перрі, підключивши його до апаратів штучного підтримання життя. Однак після 6 днів лікування актор не вийшов з коми. Після цього родичі Люка Перрі прийняли складне рішення: вони підписали згоду на відключення апаратів, які допомагали актору жити майже тиждень.

Близькі Люка сподівалися, що його виведуть із цього стану десь через 48 годин. Але він так і не одужав. Це було жахливо,

– розповів інсайдер.

Голлівудський актор помер за лічені секунди після відключення від всіх апаратів штучного підтримання життя. Сталось це у понеділок, 4 березня.

Що відомо про госпіталізацію Люка Перрі

Зірку серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" госпіталізували 27 лютого. Люку Перрі стало погано в його помешканні в Лос-Анджелесі, після чого близькі звернулись за допомогою до місцевого шпиталю. Медики одразу ж діагностували в Люка Перрі інсульт та взялись за лікування.

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За збігом обставин, голлівудський актор потрапив саме в ту лікарню, де колись тривали зйомки серіалу "Рівердейл" (2017-2019). Окрім цього, інсульт Люка Перрі стався в день оголошення телекомпанією Fox про перезапуск серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210".

Родичі та представники актора підтвердили інформацію про смерть актора 4 березня. 18-річна донька Люка Перрі, Софі, зазначила, що отримує чималу підтримку від зіркових колег її батька та прихильників, за що вона дуже вдячна. Дівчина повернулась до США з Малаві та встигла попрощатись з Люком Перрі.