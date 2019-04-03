Помер актор Олексій Булдаков: названо ймовірну причину смерті

Помер радянський актор Олексій Булдаков, найбільш відомий за комедійним фільмом "Особливості національного полювання". На час смерті йому було 68 років.

Інформацію про втрату підтвердили у прес-службі Гільдії акторів кіно Союзу кінематографістів РФ, передає ТАСС. За словами глави фестивалю кіно "Амурська осінь" Сергія Новожилова, причиною смерті Олексія Булдакова було обірвання тромбу. Відомо, що актор страждав на гостру серцеву недостатність на фоні ішемічної хвороби серця.

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Щойно зателефонувала Валерія Гущина (директор Гільдії акторів кіно і театру Росії, – LifeStyle 24) і сказала, що помер Олексій Булдаков. У нього відірвався тромб. Сказати нічого, шок... Царство небесне,

– розповів Сергій Новожилов.

Окрім цього, російські ЗМІ інформують, що актор раптово помер після виступу у монгольському місті Улан-Баторі. За інформацією Telegram-каналу Mash, тіло Олексія Булдакова виявили перед запланованим рейсом до Москви. Таксист, який очікував на актора, попросив працівників готелю покликати його, однак ті у номері знайшли його мертвим.

Всього тиждень перед смертю Олексій Булдаков відсвяткував своє 68-річчя. Наразі невідомо, коли та де поховають радянського актора.

Біографія Олексія Булдакова

Народився Олексій Булдаков 26 березня 1951 року в селі Макарівка Алтайського краю. Після закінчення курсів у Павлодарському драматичному театрі імені Чехова він одразу ж отримав перші ролі. Свою акторську кар'єру Олексій Булдаков розпочинав у театрах: він успішно виходив на сцену Павлодару, Томська, Караганди, Рязані.

Завойовувати телеефіри актор почав у 1985 році, коли працював при кіностудії "Білорусьфільм". У 1993 році він переїхав до Москви, де знімався у відомих фільмах. Найбільшу славу Олексій Булдаков отримав завдяки участі у фільмі "Особливості національного полювання", де зіграв роль генерала Іволгіна. Персонаж настільки полюбили глядачі, що у такому образі актор постав ще у кількох кінострічках.