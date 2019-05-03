Помер актор Пітер Мейх'ю, який зіграв Чубакку в "Зоряних війнах"

Актору було 74 роки. Мейх'ю помер у своєму будинку в Техасі в оточенні близьких. Про його смерть сім'я повідомила у твіттері.

Пітер Мейх'ю помер 30 квітня на 75 році життя. Причини смерті актора наразі не повідомляються.

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The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 2 травня 2019 р.

Мейх'ю народився в Лондоні. До того як Джордж Лукас запропонував йому знятися в "Зоряних війнах" (1977 рік), він працював санітаром у шпиталі. Актор грав Чубакку в наступних епізодах саги – "Імперія завдає удару у відповідь" (1980 рік), "Повернення джедая" (1983 рік), "Помста ситхів" (2005 рік) і "Пробудження сили" (2015 рік).