Помер актор Пітер Мейх'ю, який зіграв Чубакку в "Зоряних війнах"

14
Помер Пітер Мейх'ю – Чубакка із "Зоряних воєн"
Помер Пітер Мейх'ю – Чубакка із "Зоряних воєн" / Фото з відкритих джерел

Актору було 74 роки. Мейх'ю помер у своєму будинку в Техасі в оточенні близьких. Про його смерть сім'я повідомила у твіттері.

Пітер Мейх'ю помер 30 квітня на 75 році життя. Причини смерті актора наразі не повідомляються.

Читайте також: Помер Джон Сінглтон, режисер "Подвійного форсажу"

Мейх'ю народився в Лондоні. До того як Джордж Лукас запропонував йому знятися в "Зоряних війнах" (1977 рік), він працював санітаром у шпиталі. Актор грав Чубакку в наступних епізодах саги – "Імперія завдає удару у відповідь" (1980 рік), "Повернення джедая" (1983 рік), "Помста ситхів" (2005 рік) і "Пробудження сили" (2015 рік).

 

blog_ava
Це наша з Аваковим спільна перемога, – Коломойський про президентство Зеленського
2 травня
6898
Теги: LifeStyle Втрати Голлівуд Новини США
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
2 травня 20:11 Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
18284
Куди піти у Києві в травні: афіша найцікавіших подій
2 травня 18:03 Куди піти у Києві в травні: афіша найцікавіших подій
396
Принцесі Шарлотті – 4 роки: зростання королівської спадкоємиці у фотографіях
2 травня 13:05 Принцесі Шарлотті – 4 роки: зростання королівської спадкоємиці у фотографіях
6049
Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
1 травня 11:10 Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
Наталя Боднар 3986
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
1 травня 09:34 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
9713
Новини
Більше новин
Залиште відгук