Помер актор Пітер Мейх'ю, який зіграв Чубакку в "Зоряних війнах"
14
Актору було 74 роки. Мейх'ю помер у своєму будинку в Техасі в оточенні близьких. Про його смерть сім'я повідомила у твіттері.
Пітер Мейх'ю помер 30 квітня на 75 році життя. Причини смерті актора наразі не повідомляються.
Читайте також: Помер Джон Сінглтон, режисер "Подвійного форсажу"
Мейх'ю народився в Лондоні. До того як Джордж Лукас запропонував йому знятися в "Зоряних війнах" (1977 рік), він працював санітаром у шпиталі. Актор грав Чубакку в наступних епізодах саги – "Імперія завдає удару у відповідь" (1980 рік), "Повернення джедая" (1983 рік), "Помста ситхів" (2005 рік) і "Пробудження сили" (2015 рік).
Джерело: 24 Канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі