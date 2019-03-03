Помер актор Сергій Романюк – зірка фільмів "Роксолана" та "Іван Сила"

Помер народний артист України, актор театру і кіно Сергій Романюк. Життя артиста обірвалося 3 березня в Івано-Франківську. Акторові, відомому за фільмами "Роксолана" та "Іван Сила", було 66 років.

Точна причина смерті Романюка не відома, проте відомо, що артист боровся з тривалою хворобою. Сусіди розповідають, що акторові було важко ходити, тож він пересувався із ціпком.

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Свої співчуття у зв’язку зі смертю Романюка висловив міський голова Івано-франківська Руслан Марцінків.

Що відомо про Сергія Романюка? Народився 21 липня 1953 року в Кривому Розі, дитинство пройшло у Новограді-Волинському. Закінчив Студію Національного українського драматичного театру імені Івана Франка. З 1972 року Романюк був актором Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка.



Актор зіграв понад 100 ролей у театрі і кіно, знявся у понад 40 фільмах та серіалах, серед яких: "Роксолана" (виконав роль священика), "Чорна Рада", "День народження буржуя 2", "Мамай", "Повернення Мухтара 2", "Іван Сила" (виконав роль Івана Сила у старості). Романюк також зіграв роль Митрополита Андрея Шептицького у фільмі "Владика Андрей". А ще актор знявся у кліпі гурту "ВІА Гра" на пісню "Биология".



Останній фільм, у якому знімався Романюк, – "Толока" – вийшов на екрани у 2018 році.