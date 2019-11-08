Помер дизайнер Патрік-Луї Віттон – спадкоємець легендарного бренду

У Франції помер представник одного з найвідоміших будинків моди Louis Vuitton. На час смерті дизайнеру Патріку-Луї Віттону було 68 років.

Відповідну інформацію підтвердили на офіційній інстаграм-сторінці бренду. Наразі невідомо, що стало причиною смерті Патріка-Луї Віттона. Водночас прихильники Louis Vuitton приносять співчуття родині знаменитого дизайнера.

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"З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть Патріка-Луї Віттона. Всі наші думки з його сім'єю, зокрема з його синами П'єром-Луї і Бенуа-Луї, які працюють з нами, а також його внуками", – йдеться в офіційній заяві.

Помер Патрік-Луї Віттон: біографія дизайнера

Louis Vuitton – знаменитий французький бренд, відомий завдяки виготовленню сумок, валіз, одягу та парфумерії еліт-класу. Компанія була заснована ще у 1854 році Луї Віттоном. За 150 років бренд не втратив своєї популярності, а навіть з появою новітніх технологій більшість процесів виконуються вручну. Щоб легендарна компанія не занепала, родичі Луї Віттона після його смерті продовжили цю справу.

Патрік-Луї Віттон – дизайнер у п'ятому поколінні. Після завершення школи знаменитий француз долучився до сімейної справи та став одним із творців легендарних сумок Louis Vuitton. В одному з інтерв'ю він зізнався, що не хотів бути модельєром, однак у пам'ять про свого дідуся не міг відмовити у допомозі родичам.

Мої бабуся і дідусь наполягли, щоб я продовжив сімейний бізнес. До смерті дідуся завжди говорив: "Ні",

– пригадував дизайнер.

Однак продовжувати родинний бізнес було нелегко. Спершу Патрік-Луї повинен був вивчити базову інформацію, працюючи теслею на виробництві. І тільки після цієї роботи його допустили до виготовлення та розробки брендових сумок. Спеціалізувався дизайнер на дорожніх валізах.

"Патрік-Луї продовжив сімейну традицію, приєднавшись до майстерні в 1973 році як тесляр. Його досвід і пристрасть до виготовлення валіз постійно оновлювали спадщину мистецтва подорожей", – додали представники бренду.