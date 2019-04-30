Помер Джон Сінглтон, режисер "Подвійного форсажу"

Американський кінорежисер, двічі номінований на "Оскар" за фільм "Хлопці по сусідству", Джон Деніел Сінглтон помер у Лос-Анджелесі на 52-у році життя.

За даними видання TMZ постановник пішов з життя спокійно, в оточенні рідних та близьких. 17 квітня він переніс інсульт і впав у кому. В останні дні Сінглтон перебував у клініці.

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Зазначається, що після повернення з Коста-Ріки режисер поскаржився на проблеми з ногами і ліг в лікарню, де і стався інсульт.

Сінглтон зняв дев'ять фільмів. Його дебютна робота – "Хлопці по сусідству" – отримала дві номінації на "Оскар" в 1992 році, в тому числі за кращу режисуру. Він став наймолодшим номінантом в своїй категорії, а також першим афроамериканцем в ній же.

Крім "Хлопців" та "Подвійного форсажу", Сінглтон трудився над такими стрічками, як "Вища освіта", "Шафт", "Малюк", "Кров за кров" та інші.



Також він був режисером відомого кліпу Майкла Джексона на пісню Remember the Time в якому знялись відомий американський актор Едді Мерфі та баскетболіст Меджик Джонсон.

Джон Сінглтон народився 6 січня 1968 року у Лос-Анджелесі.