Помер Джон Сінглтон, режисер "Подвійного форсажу"

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Джон Сінглтон
Джон Сінглтон / Фото з відкритих джерел

Американський кінорежисер, двічі номінований на "Оскар" за фільм "Хлопці по сусідству", Джон Деніел Сінглтон помер у Лос-Анджелесі на 52-у році життя.

За даними видання TMZ постановник пішов з життя спокійно, в оточенні рідних та близьких. 17 квітня він переніс інсульт і впав у кому. В останні дні Сінглтон перебував у клініці.

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Зазначається, що після повернення з Коста-Ріки режисер поскаржився на проблеми з ногами і ліг в лікарню, де і стався інсульт.

Сінглтон зняв дев'ять фільмів. Його дебютна робота – "Хлопці по сусідству" – отримала дві номінації на "Оскар" в 1992 році, в тому числі за кращу режисуру. Він став наймолодшим номінантом в своїй категорії, а також першим афроамериканцем в ній же.

Крім "Хлопців" та "Подвійного форсажу", Сінглтон трудився над такими стрічками, як "Вища освіта", "Шафт", "Малюк", "Кров за кров" та інші.

Також він був режисером відомого кліпу Майкла Джексона на пісню Remember the Time в якому знялись відомий американський актор Едді Мерфі та баскетболіст Меджик Джонсон.

Джон Сінглтон народився 6 січня 1968 року у Лос-Анджелесі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oscar night 1992. Boyz N The Hood. Two nominations. Best Director and Best Original Screenplay. Couldn't resist posting this. At 24 I was still representing notice the African print bow tie. My younger self was too serious though .... I didn't want to get too hyped up and make Boyz n the Hood the only thing I ever did ...lots more movies to make I keep telling myself....the next day after the Oscar gala we had the first day of rehearsals on Poetic Justice and when I walked into the room Janet, Pac, Regina, Joe and the whole cast gave me an applause. That was magic. The following y we we was back at the Oscars with Janet getting a Best Song nomination for AGAIN. Great memories.

Допис, поширений JOHN SINGLETON (@johnsingleton)

 

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Теги: Втрати LifeStyle Голлівуд Новини США Кіно
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