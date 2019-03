Помер екс-учасник гурту Walker Brothers Скотт Вокер: що відомо про музиканта

На 77 році життя помер відомий американський та британський виконавець Скотт Вокер. За своє життя він був не лише учасником знаменитої музичної групи, а також мав великий успіх як сольний виконавець, продюсер та композитор.

Сумну звістку про смерть Скотта Вокер повідомили у звукозаписувальній компанії 4AD, з якою фронтмен поп-гурту Walker Brothers співпрацював упродовж 15 років, повідомляють у The Independent.

З великим сумом ми повідомляємо про смерть Скотта Вокера… Вокер був унікальним і задерикуватим титаном в музичному авангарді. Зухвалий і той, хто викликав сумнів, він писав твори, які насмілюються досліджувати вразливість людини і безбожну темряву, що оточує її,

– йдеться на сайті студії 4AD.

It is with great sadness that we announce the death of Scott Walker. Scott was 76 years old and is survived by his daughter, Lee, his granddaughter, Emmi-Lee, and his partner Beverly: https://t.co/awaFXWOkja pic.twitter.com/nd6MYVmWaO — 4AD (@4AD_Official) 25 марта 2019 г.

Причина смерті 76-річного Скотта Вокера не вказується. На смерть музиканта і співака вже відреагували такі легенди світової музики, як Том Йорк та Марк Алмонд.

So very sad to hear that Scott Walker has passed away, he was a huge influence on Radiohead and myself, showing me how i could use my voice and words. Met him once at Meltdown, such a kind gentle outsider. He will be very missed. https://t.co/v33Ey91hbn — Thom Yorke (@thomyorke) 25 марта 2019 г.

Що відомо про Скотта Вокера?

Чоловік Ноель Скотт Енджел (справжнє ім’я Скотта Вокера) народився у 1943 році та виріс у США, але у 1965 році переїхав у Великобританію, де через 5 років отримав підданство. У першій половині 60-тих, коли він був ще юнаком, став членом популярного гурту The Walker Brothers, де прославився з кількома хітами – The Sun Is not Gonna Shine і Make it Easy on Yourself. Вже з 1967-го почав сольну кар'єру, але в 1975 році знову об’єднався з музикантами The Walker Brothers, щоб створити декілька гучних хітів.

The Walker Brothers – The Sun Is not Gonna Shine: дивитись відео онлайн

У 1980-х Скотт перестав займатися музикою й повернувся до неї вже в середині 90-тих. Свого часу його також часто називали "Селінджером поп-музики", а його пісні неодноразово потрапляли в найкращі музичні чарти світу. Щодо особистого життя, то у Вокера залишилися дочка Лі, онука Еммі-Лі і його кохана Беверлі.