Помер екс-учасник гурту Walker Brothers Скотт Вокер: що відомо про музиканта

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Помер Скотт Вокер - біографія, що відомо про музиканта Walker Brothers
Помер екс-учасник гурту Walker Brothers Скотт Вокер (архівне фото) / magicpopblog.wordpress.com

На 77 році життя помер відомий американський та британський виконавець Скотт Вокер. За своє життя він був не лише учасником знаменитої музичної групи, а також мав великий успіх як сольний виконавець, продюсер та композитор.

Сумну звістку про смерть Скотта Вокер повідомили у звукозаписувальній компанії 4AD, з якою фронтмен поп-гурту Walker Brothers співпрацював упродовж 15 років, повідомляють у The Independent.

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З великим сумом ми повідомляємо про смерть Скотта Вокера… Вокер був унікальним і задерикуватим титаном в музичному авангарді. Зухвалий і той, хто викликав сумнів, він писав твори, які насмілюються досліджувати вразливість людини і безбожну темряву, що оточує її,
– йдеться на сайті студії 4AD.

Причина смерті 76-річного Скотта Вокера не вказується. На смерть музиканта і співака вже відреагували такі легенди світової музики, як Том Йорк та Марк Алмонд.

Що відомо про Скотта Вокера?

Чоловік Ноель Скотт Енджел (справжнє ім’я Скотта Вокера) народився у 1943 році та виріс у США, але у 1965 році переїхав у Великобританію, де через 5 років отримав підданство. У першій половині 60-тих, коли він був ще юнаком, став членом популярного гурту The Walker Brothers, де прославився з кількома хітами – The Sun Is not Gonna Shine і Make it Easy on Yourself. Вже з 1967-го почав сольну кар'єру, але в 1975 році знову об’єднався з музикантами The Walker Brothers, щоб створити декілька гучних хітів.

The Walker Brothers – The Sun Is not Gonna Shine: дивитись відео онлайн

У 1980-х Скотт перестав займатися музикою й повернувся до неї вже в середині 90-тих. Свого часу його також часто називали "Селінджером поп-музики", а його пісні неодноразово потрапляли в найкращі музичні чарти світу. Щодо особистого життя, то у Вокера залишилися дочка Лі, онука Еммі-Лі і його кохана Беверлі. 

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Теги: LifeStyle Музика Новини LifeStyle Втрати
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