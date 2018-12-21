Помер голлівудський актор Дональд Моффат у 87 років: біографія

У четвер, 20 грудня, помер за шість днів до 88-річчя голлівудський актор Дональд Моффат, який зіграв президента США у фільмі "Пряма та очевидна загроза" у 1994 році.

Наразі причина смерті невідома. Про це пише видання The New York Times.

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Дональд Моффат став відомим завдяки характерним ролям другого плану. Його акторська кар'єра почалася у 1956 році, коли він вперше зіграв епізодичну роль у вестерні "Битва у Ла-Плати". Протягом цього часу Дональд знявся у декількох десятках фільмів і телесеріалів, а також грав на театральній сцені.

Дивіться відео: уривок з фільму "Пряма та очевидна загроза"

Дональд Моффат народився 26 грудня 1930 року в британському місті Плімут. Чоловік закінчив Королівську академію драматичного мистецтва в Лондоні і дебютував на сцені легендарного театру The Old Vic.

Як відомо, Дональд вважав Великобританію занадто класовою державою і тому переїхав у США, де спочатку влаштувався барменом у штаті Орегон. Згодом він став членом профспілки акторів, що значно допомогло йому знайти роботу. Моффат грав ролі в постановках за творами Шекспіра і Ібсена.

У 1968 році легендарний кінорежисер Пол Ньюмен зняв Дональда Моффата у стрічці "Рейчел, Рейчел".



Дональд Моффат / kinomania.ru

Яскравими прикладами роботи Моффата стали фільми: "Кращі часи" з Куртом Расселом і Робіном Вільямсом, "Нестерпна легкість буття", "Музична скринька", "Вогнище марнославства", "Колективний позов", "Дещо про Генрі", "Пряма та очевидна загроза".

До слова, у Дональда Моффата залишилися дружина, четверо дітей, десять онуків і троє правнуків.