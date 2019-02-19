Правила життя видатного модельєра Карла Лагерфельда: найкращі цитати про моду, красу та жінок

19 лютого помер легендарний німецький модельєр та креативний директор будинку моди Chanel Карл Лагерфельд. В пам'ять про людину з великої букви, яка назавжди змінила уявлення про моду – згадуємо безсмертні цитати видатного відомого дизайнера.

Карл Лагерфельд – найбільш знана особа у світі моди. Він розкрив таланти багатьох відомих людей, заснував особистий бренд та відновив модний будинок Chanel. Його обожнювали всі: від світових дизайнерів та моделей до звичайних людей. Чорні окуляри, охайно зібране волосся та елегантний костюм – ми завжди будемо пам'ятати його саме таким. Згадуємо видатного Карла Лагерфельда у його висловах.

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Найвідоміші цитати дизайнера

Карл Лагерфельд про красу

"Не варто фокусуватися виключно на зовнішності. Наш досвід робить нас цікавими. Я вважаю, що для всіх нас можуть бути корисні ті часи, коли у нас не дуже вдалі дні – після них обов'язково настає час, коли ми знову стаємо фізично привабливим"



Карл Лагерфельд про красу

"Бажання бути красивою насправді дуже небезпечна мотивація. Я вважаю, що респектабельного зовнішнього вигляду достатньо, щоб привернути увагу до свого внутрішнього світу і душі".

"Найкраща дієта – це оптимізм і щастя".

"Мені здається татуювання жахливі, це ніби ти ходиш в сукні Pucci кожен день".

Карл Лагерфельд про жінок

"Я ніколи не осуджував жінок, які хочуть красивого життя. Я ніколи не розумів чоловіків, які жаліються, що жінкам потрібні лише гроші. Самі ж дивляться на доглянутих жінок у красивих платтях, від яких пахне приємним парфумом. Кажуть, краса потребує жертв. Брехня! Краса потребує грошей".

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Карл Лагерфельд про моду

"Спортивні штани – це ознака поразки. Якщо ви придбали їх, значить, ви остаточно втратили контроль над власним життям".

"Модні дизайнери – диктатори смаку".

Карл Лагерфельд про життя

"Прощати – занадто легко. Я можу випадково забути, але не пробачити. Я віддаю перевагу помсті".

"Я завжди лягаю спати бездоганно чистим. Ще з дитинства. Коли я був дитиною, мама говорила мені: "Ти можеш прокинутися посеред ночі і раптово померти, тому піклуйся про те, щоб виглядати на всі 100%".



Карл Лагерфельд про життя

"Книги – це наркотики в твердих палітурках. Я щасливий книжковий наркоман".

"Я сплю по сім годин на день. Якщо вирушаю в ліжко в 02:00, то прокидаюся в 09:00. Якщо лягаю опівночі, прокидаюся о 07:00. Я не прокидаюся раніше – будинок може зруйнуватися, але я буду спати рівно сім годин".

"Що мені подобається в фотографії, так це те, що в ній спійманий момент, який пішов назавжди, який неможливо відтворити".



Цитати Карла Лагерфельда

"У мене більше книг, ніж полиць для них. І я всіх їх прочитав. Я як Шварценеггер, тільки качаю мізки. Я – мізклобілдер".

"Самотність – це найбільша розкіш, яку я можу собі дозволити. Мені просто необхідно бути наодинці з собою, інакше це вже буду не я".