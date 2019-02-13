Помер Кармен Аргензіано – зірка фільмів "Хресний батько" і "Доктор Хаус"

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Помер Кармен Аргензіано – зірка фільмів "Хресний батько" і "Доктор Хаус"
Помер Кармен Аргензіано – зірка фільмів "Хресний батько" і "Доктор Хаус" / www.gettyimages.com

Американський актор Кармен Аргензіано помер у 75 років, в Лос-Анджелесі. Хоч смерть настала ще 10 лютого, про це стало відомо лише зараз, три дні потому. Причину смерті не називають.

Про смерть актора повідомило агентство талантів Event Horizon Talent, передає видання Variety.

Хоча Кармен і був нашим клієнтом, він також був і нашим хорошим другом. Він був відмінним хлопцем і неперевершеним джентльменом на заходах, на які його запрошували, а також турботливою і щедрою людиною,
– йдеться в заяві.

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Біографія актора

Кармен Аргензіано народився 27 жовтня 1943 року в місті Шарон, штат Пенсільванія. Хлопець зростав у сім’ї рестораторів. Вже в кінці 1960-х він вперше з’явився на телебаченні і відтоді активно працював над своєю творчою кар’єрою. Покійний актор знявся у більше ніж у 100 фільмах та серіалах. Вірні прихильники Кармена найбільше знають його за ролями у стрічках "Зоряна брама: SG-1", "Хрещений батько 2", "Обвинувачені", "Доктор Хаус" (лікар Генрі Добсон) тощо.

Помер Кармен Аргензіано
Кармен Аргензіано в серіалі "Доктор Хаус" 4 сезон (другий праворуч) / Getty Images

Кармен Аргензіано був членом членом "Акторської студії життя" та одного разу навіть був нагороджений в Лос-Анджелесі премією за виконання партії Джека Деласанте у фільмі Томаса Бейбі "Молитви для моєї дочки". В актора залишилось троє дітей – двоє синів та падчерка.

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Теги: Втрати LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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