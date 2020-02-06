Помер Кірк Дуглас: фільмографія легендарного актора
У США помер відомий актор Кірк Дуглас. Йому було 103 роки. Дуглас знявся у більш ніж у 90 фільмах, серед яких майже половина – головні ролі. Актора двічі номінували на Оскар і в 1996 році він отримав бажану статуетку.
Про смерть батька сповістив його син Майкл Дуглас, який також не менш відомий на теренах кіноматографу. Помер Кірк Дуглас 6 лютого (вечір 5 лютого за американським часом).
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"Для всього світу мій батько був легендою, актором із золотого століття кінематографа, гуманістом, чия прихильність ідеям справедливості повинна бути прикладом для всіх нас. Він прожив хороше життя, а залишив після себе фільми, які дивитиметься і майбутні покоління", – написав Дуглас молодший.
Сім'я Кірка Дугласа
Найбільшу популярність Кірк Дуглас отримав після зйомок у фільмах "З минулого" (1947) та "Лист трьом дружинам" (1949). Справжнє визнання отримав за роль у фільмі "Чемпіон" (1949). За участь у цьому фільмі його номінували на Оскар. Другу номінацію на Оскар Дуглас отримав за роль у стрічці "Злі та красиві".
У 1950-ті роки Дуглас працював із найвідомішими режисерами того часу: у Біллі Валдера ("Туз у рукаві"), Вінсента Мінеллі ("Злі та гарні" та "Жага життя")
Кірк Дуглас помер у 103-річному віці
Попри свою світову славу та численну кількість фільмів у яких він знявся, Дуглас отримав лише дві нагороди – Золотий глобус за роль Вінсента Ван Гога у фільмі "Жага до життя" (1956) та Оскар за видатний внесок у розвиток кінематографа (1996).
Фільмографія Кірка Дугласа (головні ролі)
- "Мій дорогий секретар" (1949)
- "Чемпіон" (1949)
- "Склянний звіринець" (1950)
- "Великий карнавал" (1951)
- "Великі дерева" (1952)
- "Акт любові" (1953)
- "20 000 льє під водою" (1954)
- "Індійський воїн" (1955)
- "Вікінги" (1958)
- "Учень диявола" (1959)
- "Кожного разу, як чужі" (1960)
- "Останній захід" (1961)
- "Два тижні в іншому місті" (1962)
- "За любов чи за гроші" (1963)
- "Сім днів у травні" (1964)
- "Відкинь гігантську тінь" (1965)
- "Найкращий спосіб померти" (1968)
- "Спіймати шпигуна" (1971)
- "Кактус Джек" (1979)
- "Спогади про любов" (1982)
- "Секрет" (1992)
- "Діаманти" (1999)
- "Ілюзія" (2004)