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Помер Кірк Дуглас: фільмографія легендарного актора

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Кірк Дуглас помер / Фото з відкритих джерел

У США помер відомий актор Кірк Дуглас. Йому було 103 роки. Дуглас знявся у більш ніж у 90 фільмах, серед яких майже половина – головні ролі. Актора двічі номінували на Оскар і в 1996 році він отримав бажану статуетку.

Про смерть батька сповістив його син Майкл Дуглас, який також не менш відомий на теренах кіноматографу. Помер Кірк Дуглас 6 лютого (вечір 5 лютого за американським часом).

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"Для всього світу мій батько був легендою, актором із золотого століття кінематографа, гуманістом, чия прихильність ідеям справедливості повинна бути прикладом для всіх нас. Він прожив хороше життя, а залишив після себе фільми, які дивитиметься і майбутні покоління", – написав Дуглас молодший.

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Сім'я Кірка Дугласа

Найбільшу популярність Кірк Дуглас отримав після зйомок у фільмах "З минулого" (1947) та "Лист трьом дружинам" (1949). Справжнє визнання отримав за роль у фільмі "Чемпіон" (1949). За участь у цьому фільмі його номінували на Оскар. Другу номінацію на Оскар Дуглас отримав за роль у стрічці "Злі та красиві".

У 1950-ті роки Дуглас працював із найвідомішими режисерами того часу: у Біллі Валдера ("Туз у рукаві"), Вінсента Мінеллі ("Злі та гарні" та "Жага життя")

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Кірк Дуглас помер у 103-річному віці

Попри свою світову славу та численну кількість фільмів у яких він знявся, Дуглас отримав лише дві нагороди – Золотий глобус за роль Вінсента Ван Гога у фільмі "Жага до життя" (1956) та Оскар за видатний внесок у розвиток кінематографа (1996).

Фільмографія Кірка Дугласа (головні ролі)

  • "Мій дорогий секретар" (1949)
  • "Чемпіон" (1949)
  • "Склянний звіринець" (1950)
  • "Великий карнавал" (1951)
  • "Великі дерева" (1952)
  • "Акт любові" (1953)
  • "20 000 льє під водою" (1954)
  • "Індійський воїн" (1955)
  • "Вікінги" (1958)
  • "Учень диявола" (1959)
  • "Кожного разу, як чужі" (1960)
  • "Останній захід" (1961)
  • "Два тижні в іншому місті" (1962)
  • "За любов чи за гроші" (1963)
  • "Сім днів у травні" (1964)
  • "Відкинь гігантську тінь" (1965)
  • "Найкращий спосіб померти" (1968)
  • "Спіймати шпигуна" (1971)
  • "Кактус Джек" (1979)
  • "Спогади про любов" (1982)
  • "Секрет" (1992)
  • "Діаманти" (1999)
  • "Ілюзія" (2004)
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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Втрати Новини США Новини LifeStyle
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