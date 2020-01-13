Помер режисер Костянтин Бромберг: що про нього відомо

У США помер відомий кінорежисер, автор дитячих та музичних фільмів Костянтин Бромберг. Життя обірвалося на 81 році життя. Найбільшу популярність отримав за фільми "Пригоди Електроніка" та "Чародіїв". Причина смерті невідома.

Про смерть режисера повідомив у Facebook сценарист та режисер Михайло Ідов.

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"Два дні тому в Детройті помер режисер Костянтин Бромберг, постановник радянських мегахітів" Чародії "та" Пригоди Електроніка ", - зазначається в повідомленні.



Головні герої фільму "Пригоди Електроніка"

За його словами, після переїзду до США Бромберг перестав займатися кіномистецтвом. Відомо, що у 2011 році він хотів зняти серіал за мотивами "Пригоди Електроніка", втім проєкт у життя таки не реалізував.

Фільмографія

"Довгий день Кольки Павлюкова" (1968)

"Був справжнім трубачем" (1973)

"У мене є лев" (1975)

"Пригоди Електроніка" (1973)

"Чародії" (1982)

Життєпис Костянтина Бромберга

Костянтин Бромберг народився 17 жовтня 1939 року в Харкові. У 1965 році закінчив сценарний факультет ВДІКу. Згодом почав працювати режисером, художнім керівником студії дитячих і юнацьких телефільмів творчого об'єднання "Екран".

Справжня популярність до режисера прийшла після стрічки "Пригоди Електроніка", яка вийшла на екрани у 1980 році. Не менш успішною стала новорічна кіноказка "Чародії", прем’єра якої відбулася 31 грудня 1982 року.

За постановку "Пригод Електроніка" Бромберга відзначили Державною премією СРСР в галузі літератури, мистецтва і архітектури. У 1989 році режисер зняв три сюжети для дитячого гумористичного кіножурналу "Єралаш". У 1990-х роках був керівником студії дитячих і юнацьких фільмів "Юнтелефільм".