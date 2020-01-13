24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Помер режисер Костянтин Бромберг: що про нього відомо

139 Читать новость на русском
Режисер Костянтин Бромберг / Фото з відкритих джерел

У США помер відомий кінорежисер, автор дитячих та музичних фільмів Костянтин Бромберг. Життя обірвалося на 81 році життя. Найбільшу популярність отримав за фільми "Пригоди Електроніка" та "Чародіїв". Причина смерті невідома.

Про смерть режисера повідомив у Facebook сценарист та режисер Михайло Ідов.

Читайте також: Помер 27-річний актор Гаррі Гейнс – зірка "Американської історії жахів"

"Два дні тому в Детройті помер режисер Костянтин Бромберг, постановник радянських мегахітів" Чародії "та" Пригоди Електроніка ", - зазначається в повідомленні.

помер бромберг
Головні герої фільму "Пригоди Електроніка"

За його словами, після переїзду до США Бромберг перестав займатися кіномистецтвом. Відомо, що у 2011 році він хотів зняти серіал за мотивами "Пригоди Електроніка", втім проєкт у життя таки не реалізував.

Фільмографія

  • "Довгий день Кольки Павлюкова" (1968)
  • "Був справжнім трубачем" (1973)
  • "У мене є лев" (1975)
  • "Пригоди Електроніка" (1973)
  • "Чародії" (1982)

Життєпис Костянтина Бромберга

Костянтин Бромберг народився 17 жовтня 1939 року в Харкові. У 1965 році закінчив сценарний факультет ВДІКу. Згодом почав працювати режисером, художнім керівником студії дитячих і юнацьких телефільмів творчого об'єднання "Екран".

Справжня популярність до режисера прийшла після стрічки "Пригоди Електроніка", яка вийшла на екрани у 1980 році. Не менш успішною стала новорічна кіноказка "Чародії", прем’єра якої відбулася 31 грудня 1982 року.

За постановку "Пригод Електроніка" Бромберга відзначили Державною премією СРСР в галузі літератури, мистецтва і архітектури. У 1989 році режисер зняв три сюжети для дитячого гумористичного кіножурналу "Єралаш". У 1990-х роках був керівником студії дитячих і юнацьких фільмів "Юнтелефільм".

Найвідоміші українські щедрівки для дівчат: слова та відео
сьогодні
22680
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Кіно Новини Росії Новини США Втрати
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
12 січня 09:33 8 маловідомих фактів про Злату Огнєвіч, які можуть здивувати
6602
11 січня 17:31 Найочікуваніші українські прем'єри: які фільми варто подивитися
Єлизавета Герасимюк 1838
11 січня 11:38 Йоланда Хадід святкує 56 років: 4 секрети краси екс-моделі
Юлія Девда 4197
11 січня 09:30 Королівська сім'я лютує через демарш Меган і Гаррі
Женя Котик 4229
10 січня 21:00 Людмила Таран: "Історія України така страшна, в ній долі катів і жертв переплелися"
Наталія Лебідь 1614
Новини
Більше новин
Залиште відгук