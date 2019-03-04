Помер Люк Перрі: біографія та найкращі фільми актора

Кой Лютер "Люк" Перрі III – американський актор, який отримав найбільшу популярність завдяки виконанню ролі Ділана Маккея, одного з головних персонажів культового телесеріалу "Беверлі-Хіллз, 90210". Раніше його госпіталізували із інсультом, від ускладнень він впав в кому. Відомий актор помер 4 березня 2019 року. Про факти з біографії та найкращі фільми, читайте у статті.

Люк Перрі народився 11 жовтня 1965 року в місті Менсфілд, штат Огайо. Мати хлопчика, Енн Беннет, була домогосподаркою, тоді як батько, Кой Лютер Перрі Молодший, працював на сталеливарному заводі. У дитинстві Люк відвідував місцеву середню школу Frederick town High School. Відразу після її закінчення симпатичний і харизматичний хлопець прийняв рішення спрямувати всі зусилля на створення акторської кар'єри.

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З цією метою Перрі переїхав в Нью-Йорк, де почав брати найактивнішу участь в різних кастингах. Пізніше актор зізнався, що перш, ніж отримати першу роль, він пройшов 215 прослуховувань. Але всі спроби були того варті. Люк був затверджений на роль в таких проектах, як:

драматичний телесеріал "Інший світ"

багатосерійна драма "Нескінченна любов"

Тернистий голівудський шлях

Найгучніший успіх прийшов до хлопця в 1990-му році. Саме тоді розпочалися зйомки молодіжного телесеріалу "Беверлі-Хіллз, 90210". Сюжет фільму повинен був розповідати історію близнюків Брендона і Бренді, які опинилися в центрі світу золотої молоді Лос-Анджелеса.



Роль Перрі у серіалі "Беверлі Хілс" без сумніву була доленосною

Одним з найбільш вдалих прийомів, здійснених сценаристами проекту, стало створення харизматичного і крутого антигероя, персонажа, який би притягнув до себе увагу аудиторії і підтримувати інтерес протягом декількох сезонів.

Люка Перрі затвердили серед багатьох інших претендентів на цю роль. І навіть після затвердження труднощі актора не закінчилися. Багато керівників телеканалу FOX були проти призначення Перрі.

Вони навіть відмовлялись платити акторові гонорар. Питання вирішилося тільки після втручання продюсера стрічки Аарона Спеллінга. Він бачив в Люку необхідну харизму і дух бунтарства. Саме його слово зрештою стало вирішальним.

Успіх Перрі із сезону в сезон

Актор отримав роботу в проекті. Незабаром після виходу телесеріалу на екрани Люк Перрі перетворився в міжнародного кумира мільйонів підлітків. Його участь в телесеріалі тривало аж до шостого сезону, опісля Люк визнав, що роль вичерпала себе і покинув проект. Актор повертався лише на декілька серій у 9 та 10 сезонах.

Серед інших робіт актора можна також відзначити:

роль у повнометражній стрічці "Баффі - винищувачка вампірів"

головна роль в кримінальній драмі Джона МакНотон "Нормальне життя",

роль у фантастичному трилері Армана Мастрояні "Вторгнення",

епізодична роль у трилері Люка Бессона" П'ятий елемент ".

Проте, чи повернеться культовий серіал – наразі невідомо. Адже Люк Перрі так і не вийшов з коми та помер. Раніше, колега Люка Шенен Догерті висловила йому про свою підтримку у боротьбі з хворобою. Адже вона і сама поборола рак.

Що відомо про хворобу Люка Перрі?Вранці середи, 27 лютого 2019 року, до служби порятунку надійшов дзвінок з дому знаменитості. Медики терміново виїхали на місце і відвезли Перрі до найближчої лікарні. У зірки стався інсульт. Кілька днів потому, медики повідомили, що Люк Перрі впав у кому. За дивним збігом обставин, інсульт у Перрі стався саме того дня, коли телекомпанія Fox оголосила, що займеться перезапуском серіалу "Беверлі-Хіллз 90210" та випустила перший тизер.