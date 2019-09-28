Помер Марк Захаров – відомий режисер фільмів "12 стільців" і "Той самий Мюнхгаузен"

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Марк Захаров
Марк Захаров / Фото з відкритих джерел

Відомий російський режисер і народний артист СРСР Марк Захаров пішов з життя сьогодні, 28 вересня. На момент смерті легенді радянського кіно було 85 років.

Марк Захаров, який виступав режисером у таких відомих фільмах як "12 стільців" і "Той самий Мюнхгаузен", помер у суботу, 28 вересня. Російський артист пішов з життя, не доживши до 86-річчя всього два тижні.

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Про втрату артиста повідомили на сайті російського видання "ТАСС". Детальну інформацію журналістам надав директор московського театру "Ленком" Марк Варшавер, де Марк Захаров працював художнім керівником.

Марк Анатолійович Захаров помер сьогодні після тривалої хвороби,
– заявив його колега.

Як зазначається у джерелі, 20 серпня Марка Захарова госпіталізували до однієї з московських лікарень з діагнозом "двостороннє запалення легенів". Через кілька тижнів, 9 вересня, режисера виписали, проте одужати йому так і не вдалося.

 

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Теги: Новини Росії LifeStyle Втрати
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